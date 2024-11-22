Добірка вакансій у сфері маркетингу, реклами та PR — Finance.ua

Добірка вакансій у сфері маркетингу, реклами та PR Сьогодні 12:11 — Особисті фінанси

Добірка вакансій у сфері маркетингу, реклами та PR

Якщо ви вирішили працювати в одній з найзатребуваніших сфер, перед вами відкривається безліч можливостей для кар’єрного зростання. Ця динамічна сфера вимагає креативності, здатності до адаптації та бажання випереджати нові технології та тенденції.

Переходьте на вакансії із добірки від robota.ua , знайомтеся з умовами та відгукуйтеся. Можливо, роботодавець чекає саме на ваше резюме.

Керівник відділу маркетингу в EBS

📍 Київ

Консалтингова компанія анонсує такі обов’язки: розробка стратегічного плану та просування бренду; безпосереднє виконання/контроль виконання плану заходів для реалізації стратегії згідно із затвердженими ПР та маркетинговим планом, а також планами продажів; бюджетування: контроль виконання та документації; активна побудова партнерств; підготовка презентацій та комерційних пропозицій для клієнтів; контроль організації та написання інтерв’ю, статей, коментарів від імені компанії; контроль розробки та оновлення корпоративної брендованої продукції.

Маркетолог у «Житомирський картонний комбінат»

📍 Житомир

Шукають талановитого та креативного маркетолога, який буде відповідати за розробку та впровадження маркетингових стратегій, просування продукції компанії на ринку, аналіз конкурентів та споживчого попиту.

Що важливо для роботодавця: досвід роботи на аналогічній посаді — від 2 років; вища освіта у галузі маркетингу, реклами або суміжній; відмінні комунікаційні навички; знання цифрового маркетингу, аналітичні здібності; креативність та вміння працювати в команді; досвід написання текстів і роботи з графічними та відеоредакторами.

PR specialist у «BAT Україна»

📍 Київ

Міжнародна тютюнова компанія оголошує про відкриття вакансії. Серед обов’язків: кооперація зі ЗМІ/celebrities/контент-креаторами, що визначають найкращі варіанти розвитку бренду, відповідають локальним рекомендаціям та принципам маркетингу компанії; координація з внутрішніми командами для узгодження планування проєктів та активацій; активна залученість до побудови онлайн-спільноти, створення контенту для взаємодії та комунікацій через соціальні канали; тісна співпраця з бренд-командою.

Спеціаліст з маркетингових досліджень в «АТБ-маркет»

📍 Одеса

Шукають кандидатів з досвідом роботи від 1-го року; вищою освітою (економіка, маркетинг); знанням MS Office; вмінням працювати з графічними редакторами (PhotoShop, Illustrator, ACDSee тощо). Розглядають претендентів на посаду з автомобілем, роботодавець буде компенсувати амортизацію використання особистого автомобіля та пально-мастильні матеріали.

Senior/Middle SMM у Laba Group

📍 Київ

Українська EdTech-компанія в пошуках спеціаліста, який допоможе у розробці та постингу публікацій у соцмережах. На що звертає увагу роботодавець: досвід роботи з веденням кількох соцмереж одного бренду одночасно — від 2−3 років; досвід запуску соцмереж або значного росту активної аудиторії — Instagram, TikTok (буде плюсом); розуміння особливостей роботи з контентом в різних соцмережах (щонайменше Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram); досвід створення SMM-стратегії та контент-плану для проєктів на різну тематику; англійська — від B2.

Керівник відділу комунікацій в Inspe

📍 Львів

Компанія, яка забезпечує повний спектр рішень для стоматологічних клінік, запрошує в команду фахівця з досвідом роботи від 3-х років на керівній посаді. Анонсується: участь у різноманітних соціальних проєктах компанії; можливість відвідувати різні регіони України та виїжджати за її межі для зустрічей з клієнтами та партнерами коштом компанії; участь у різноманітних навчаннях від виробників, тренінгах від компанії та проходити внутрішні конкурси на вакансії; надання всієї необхідної корпоративної техніки для роботи; корпоративна знижка на продукцію; можливість відвідувати заняття з йоги та англійської.

PR-менеджер у Ristorante La Piazzetta

📍Вінниця

Ресторан італійської кухні запрошує фахівця для розвитку та підтримки позитивного іміджу компанії. Серед завдань: розробка та реалізація PR-стратегії компанії; організація та проведення PR-кампаній, заходів та подій; підтримка співпраці з медіа та партнерами; моніторинг та аналіз публічної думки про компанію; робота з соцмережами.

Email-маркетолог (-иня) у Forbes Ukraine

📍 Київ

Шукають фахівця, який буде розробляти та реалізовувати стратегії email-маркетингу з метою залучення, утримання та підвищення лояльності аудиторії Forbes Ukraine, а також підтримувати продажі цифрових продуктів, зростання конверсій та посилення позицій бренду на ринку.

Анонсується, серед іншого: корпоративне медичне страхування; гнучкий графік і гібридний формат роботи; інноваційний офіс в UNIT. City, що має укриття та забезпечений всім необхідним для безперебійної роботи.

Менеджер проєктів у Департамент маркетингу у Vitagro

📍 Хмельницький

Група компаній відкриває вакансію. Ключовими для роботодавця є: освіта у сфері маркетингу та/або проєктного менеджменту, розуміння, що це і як працює; обов’язковий досвід проєктної роботи у сфері маркетингу (принаймні 3 роки); вітається досвід на позиції проєктного менеджера у сфері маркетингу.

Менеджер відкриттів у відділ маркетингу у Varus

📍 Дніпро

Національна мережа магазинів запрошує у свою команду. Серед завдань майбутнього працівника: рекламне оформлення нових магазинів; впровадження національних маркетингових активностей; маркетингова підтримка нових проєктів компанії.

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