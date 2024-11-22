Держава виплатила українцям 119 млн грн Національного кешбеку за жовтень — Finance.ua

Держава виплатила українцям 119 млн грн Національного кешбеку за жовтень Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Держава виплатила українцям 119 млн грн Національного кешбеку за жовтень

21−22 листопада громадяни отримали на рахунки кешбек, накопичений в жовтні за купівлю українських товарів. Сума виплати становила 119,2 млн грн, кошти отримали 1,22 млн українців.

Про це повідомив Мінфін.

За другий місяць дії програми громадяни накопичили втричі більше коштів, ніж місяцем раніше.

Зросла середня виплата — з 57 до 97 грн на людину. Кількість українців, які отримали кешбек — зросла майже вдвічі, з 646 тис. до 1,22 млн. Кешбек накопичують українці до 45 років — 66% від всіх користувачів, середнього віку — 23% та старшого віку 60+ — понад 10%.

Що купують

Найчастіше українці купували такі товари з кешбеком: хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметичні товари й товари для дому.

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Кошти надійшли на картки для виплат Національного кешбеку. Зняти готівку з цих карток не можна. Витратити кошти можна на оплату послуг — комунальних, медичних, транспортних та інших, або задонатити на ЗСУ.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються.

З 1,58 млн користувачів, які мали нарахування кешбеку на кінець жовтня, понад 350 тис. не активували свої картки в Дії. Ще частина громадян або не мали нарахувань або вони становили менш як 2 грн. І через це не отримали кошти. Тим, хто не активував картку для виплат у Дії, потрібно це зробити в розділі Сервіси — Національний кешбек. Кошти надійдуть в наступну виплату, через місяць.

Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня. Виплата за грудень — в лютому 2025 року.

Довідка Finance.ua:

Національний кешбек у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах — учасниках програми. Щоб дізнатись, на які товари є кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в Дії. Основні торгові мережі також маркують товари з кешбеком на цінниках або полицях.

Кешбек доступний на 324 тис. товарів від 1586 українських виробників.

Проект реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та уповноваженими банками України і Урядовим контактним центром.

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