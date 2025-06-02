День фінансів: приєднання України до роумінгової зони ЄС, два нові сервіси «Резерв+» — Finance.ua

День фінансів: приєднання України до роумінгової зони ЄС, два нові сервіси «Резерв+» Сьогодні 17:35

В понеділок, 2 червня, НБУ спростив валютний нагляд за експортними операціями, а Президент підписав закон для приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150. Це фінальний крок для приєднання України до зони роумінгу ЄС Roam like at home.

Валютний нагляд за експортними операціями.

Національний банк Національний банк оновив правила валютного нагляду. З 31 травня банки можуть завершувати контроль за експортними операціями компаній у ширшому колі випадків — зокрема, коли оплата надходить через банківські гарантії.

Чи є підстави для знецінення гривні- на це питання дав відповідь експерт. Також банкірка дала свій прогноз щодо курсу.

Українці добре знають про Приват24 чи додаток monobank. А що пропонують менші, та не менш цікаві банки? Finance.ua вивчив три мобільні банківські застосунки і описав їх у статті:

Міноборони прискорило роботу ВЛК.

Міністерство оборони України спрощує проходження військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Тепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, коли особу визнають придатною до служби), її не друкують для передачі до ТЦК. Документи автоматично надсилаються в реєстр «Оберіг».

Коли Україна та ЄС представлять модель взаємної торгівлі.

Як повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, Україна та ЄС наступного тижня обсудять умови взаємної торгівлі, особливо в аграрному сектору.

Членство України в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив , що всі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, хоча й не визначили кінцеві часові рамки цього процесу.

Рейтинг України на рівні «обмежений дефолт».

Рейтингове агентство Moody’s залишило кредитний рейтинг України на рівні «Ca». На економіку та фінанси країни великий вплив має війна з росією, а також зберігається невизначеність щодо можливих мирних переговорів. Однак прогноз щодо рейтингу залишається стабільним.

Українці беруть більше кредитів.

Українці все більше звертаються по мікрокредити. Як свідчить статистика Опендатабот, лише за 1 кв. 2025 року громадяни взяли кредитів у мікрофінансових організаціях (МФО) на 12,72 млн грн — це 2,17 млн договорів позики (+8% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році).

У застосунку «Резерв+» два нові сервіси.

Як повідомляє Міноборони , в оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси: відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Робота для представників творчих професій.

Якщо ви творча людина, то іноді важко знайти постійний заробіток. Професії, які вимагають натхнення не завжди приносять постійний дохід. Але якщо ви людина креативна, то наведені нижче творчі вакансії можуть вас зацікавити. На сайті robota.ua можна знайти такі професії.

Також уряд вирішив розширити можливості для працевлаштування людей з інвалідністю та вдосконалив систему штрафів для роботодавців, які відмовляють їм.

✨ Нагадаємо, настав час випускних балів. У цьому матеріалі Finance.ua розглянув для наочності дві категорії витрат: для випускника та випускниці. Деталі читайте в новій статті:

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