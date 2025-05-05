День фінансів: нова формула підтримки України, підвищення ПДВ та прогресивний податок — Finance.ua

День фінансів: нова формула підтримки України, підвищення ПДВ та прогресивний податок Сьогодні 17:36

В понеділок, 5 травня, Finance.ua проаналізував, скільки коштує життя у шести популярних серед українців країнах: Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Іспанії та Польщі. Про це йдеться в нашій статті:

В ЄС озвучили нову формулу підтримки України. Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Про це Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

МВФ радить Україні підвищити ПДВ. Міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про Міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про підвищення деяких податків.

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