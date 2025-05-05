В Україні затвердили механізм використання смарт-тахографів на дорогах: що відомо — Finance.ua

В Україні затвердили механізм використання смарт-тахографів на дорогах: що відомо Сьогодні 16:05 — Казна та Політика

В Україні затвердили механізм використання смарт-тахографів на дорогах: що відомо

В Україні затверджено оновлений механізм використання на українських дорогах смарт-тахографів. Це спецпристрої, що дозволяють контролювати швидкість руху транспорту, а також час відпочинку водія вантажівки або автобуса.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Зазначається, що йдеться про наказ № 532 , що вже зареєстрований в Міністерстві юстиції України.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач розповів, що оновлений механізм щодо смарт-тахографів першочергово імплементує відповідні регламенти Євросоюзу з їх використання.

За його словами, раніше Україна не могла повноцінно їх використовувати, адже українські компанії купували нові вантажівки, але обслуговувати встановлені на них тахографи в Україні не могли.

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«Саме тому ми домовились з європейськими партнерами, щоб у рамках угоди про автомобільні перевезення з ЄС Україна мала доступ до використання смарт-тахографів. Тепер же ми напрацювали відповідну нормативну базу з видачі, використання та повірки цих карток в Україні», — пояснив урядовець.

Зокрема, наказом затверджено опис та зразки карток для смарт-тахографів. Окрім цього, запроваджено можливість подачі заяв у форматі онлайн до органу видачі для отримання відповідних карток тахографів.

У відомстві зазначили, що раніше подавати такі заяви можна було лише особисто чи поштою, що ускладнювало процес як для замовників, так і для центру видачі.

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Також документ врегульовує встановлення та технічне обслуговування пунктів сервісу смарт-тахографів.

«Окрім цього, скасовується необхідність мати на борту транспорту протокол адаптації тахографа. Це спрощує роботу перевізників та водіїв. Не менш важливо, що отримати карту тахографа можуть водії категорії В, які мають право, відповідно до законодавства, кермувати вантажівками», — йдеться у повідомленні.

Наказ також приводить порядок розгляду заяв від суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування тахографів, до закону «Про адміністративну процедуру». Сам документ набуде чинності з 27 травня.

У Мінрозвитку додали, що доступними до замовлення картки до смарт-тахографів стануть після завершення технічних процедур європейськими партнерами, про що повідомлять окремо.

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