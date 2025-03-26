Україна має побудувати швидкісні дороги для сполучення з європейськими автомагістралями — Мінфін — Finance.ua
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Україна має побудувати швидкісні дороги для сполучення з європейськими автомагістралями — Мінфін

Казна та Політика
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Україна має побудувати швидкісні дороги для сполучення з європейськими автомагістралями — Мінфін
Україна має побудувати швидкісні дороги для сполучення з європейськими автомагістралями — Мінфін
Україна має активізувати роботу в напрямку будівництва швидкісних доріг, які поєднають країну з дорогами до українського кордону, що будуються на боці Євросоюзу, зокрема на польському кордоні.
Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава на організованій аналітичним центром «We Build Ukraine» конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».
«Нам треба активізувати роботу аби швидкісні дороги з Польщі не зупинялися на українському кордоні, а йшли до найближчих обласних центрів, з’єднувалися із мережею швидкісних автомобільних доріг України», — сказав Кава.
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Він нагадав, що з польського боку до українського кордону підходить автомагістраль А4 (головна польська автотраса, яка проходить із заходу на схід країни від німецького Герліца до МАПП «Краківець-Корчова»), а також автомагістраль S12.
«Схожа ситуація в нас з Угорщиною. Ще 20 років тому угорська сторона зупинила будівництво автомобільної дороги М3 в 20 кілометрах від українського кордону, тому що не могли визначити, де ж буде побудований новий пункт пропуску. Наразі процес активізований. Повністю підготовлена проєктна документація будівництва швидкісної дороги від Мукачевого до нового пункту пропуску на українсько-угорському кордоні „Дийда“. І з угорського боку так само будівельні роботи в цьому напрямку почались», — сказав Кава.
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За його словами, ще один проєкт, який дозволить з’єднати України з румунською мережею швидкісних доріг — поєднання з автобаном А7 (молдовська автомагістраль — від румунського міста Плоєшті до міста Сірет на кордоні з Україною. — Ред.).
«Ще один проєкт, який так само дозволить з’єднати Україну з румунською швидкісною мережею автобан А7, який йде від Бухареста до міста Сучава і далі до пункту пропуску з Україною. Ми почали вже підготовку проектної документації, щоб продовжити цю дорогу до Чернівців, а в майбутньому, сподіваюся, вона піде далі і до Хмельницького», — сказав Кава.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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