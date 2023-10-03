Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та будівництво автобанів Сьогодні 21:07 — Казна та Політика

Уряд: у планах на наступні 5 років — відновлення та будівництво автобанів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розробляє програму розвитку українських доріг, повідомив голова агентства Маустафа Найєм.

Посадовець розповів про майбутню програму в інтерв'ю «Інтерфаксу».

П’ятирічна розробка враховуватиме зміну транспортної моделі, транспортних потоків і пріоритетів відновлення. Цілі програми — відновити дороги, зруйновані у 2022−2023 роках, запланувати створення доріг першої категорії автобанів.

Також необхідно зробити капітальні ремонти і реконструкцію деяких доріг, розширити такі магістральні траси:

М-05 Київ — Одеса;

М-06 Київ — Чоп;

М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська;

М-11 Львів — Шегині.

«Вважаю це одним із найбільших амбітних проєктів післявоєнних років», — каже Мустафа Найєм.

Очільник агентства додав, що програму на 5 років Україна презентує міжнародним донорам, банківським інститутам та Єврокомісії.

Довідка Finance.ua:

Україна готує технічно-економічне обґрунтування (ТЕО) для створення перших платних шляхів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Полтавській областях. Вартість проекту становить $6,5 млрд;

близько половини видатків держбюджету у 2023 році припадає на оборону. Водночас інфраструктурні проєкти відкладено до кращих часів, а фінансування будівництва та ремонту доріг скоротилося майже вдвічі.



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