Автодорогу між Львовом і Равою-Руською відремонтують за €182 млн кредиту ЄБРР — Finance.ua

Автодорогу між Львовом і Равою-Руською відремонтують за €182 млн кредиту ЄБРР Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Автодорогу між Львовом і Равою-Руською відремонтують за €182 млн кредиту ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) змінив призначення існуючого кредиту для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. €182 млн спрямують на модернізацію автодороги між Львовом і Равою-Руською на кордоні з Польщею.

Про це йдеться у пресрелізі ЄБРР.

Як пояснили в ЄБРР, розв’язана росією війна в Україні порушила торговельну логістику через українські чорноморські порти і спричинила переорієнтацію вантажопотоків на суходільні маршрути, що йдуть через Західну Україну до ЄС.

Тому уряд України переглянув пріоритети і звернувся з проханням перепризначити наявні кошти на фінансування ремонту ділянки автодороги M-09 між Львовом і Равою-Руською.

Ця дорога — основний маршрут між Львовом і Варшавою, інтенсивність руху в якому значно зросла після початку війни. Зазначається, що автодорога потребує ремонту та модернізації.

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Ремонт цієї автодороги покращить існуюче транспортне сполучення не лише в Україні, а й між Україною та сусідніми країнами ЄС, а також сприятиме зменшенню вантажних логістичних витрат, зазначають в ЄБРР.

Також проєкт сприятиме полегшенню експортно-імпортної логістики критично важливих товарів згідно з ініціативою «Шляхи солідарності» та у рамках реагування на війну в Україні, йдеться у пресрелізі.

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