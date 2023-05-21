Де найдорожчий бензин у Європі — Finance.ua

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Де найдорожчий бензин у Європі

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Фінляндія піднялася на перший рядок у рейтингу цін на бензин, який склала Єврокомісія.
Літр 95-го бензину у Фінляндії коштує 1,94 євро, що дорожче ніж у Данії та Франції.
При цьому дизельне паливо виявилося найдорожчим у Швеції (1,86 євро за літр), а у Фінляндії - 1,83 євро.
За словами експертів, на ціну палива в різних країнах впливають багато чинників. У Фінляндії оподаткування є основною причиною високої вартості бензину. Нині у цій країні найвищий рівень оподаткування бензину у всій Європі.
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За матеріалами:
uamedia
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