Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець — Рівне — Finance.ua
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Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець — Рівне

Казна та Політика
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Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець — Рівне
Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець — Рівне
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Польщі побудувати на умовах концесії автобан, який сполучатиме Краковець та Рівне.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з премʼєром Польщі Дональдом Туском.
За словами Шмигаля, польський премʼєр отримав пропозицію розглянути можливість участі польської сторони в будівництві автобану Краковець — Львів — Броди — Рівне, який має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4.
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Дана автомагістраль, своєю чергою, є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40.
Український премʼєр додав, що такий проєкт міг би стати історією спільного успіху України й Польщі. Крім того, українська сторона пропонує Польщі додатково побудувати ще 4 пункти пропуску на кордоні, що дозволить збільшити їхню кількість до 18.
Раніше повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

Довідка Finance.ua:

  • до повномасштабної війни планувалось, що перший в Україні автобан від Краковця до Бродів та Рівного почнуть будувати у 2022 році;
  • він повинен був бути протяжністю близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин. Дорога була розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проєкту — в три етапи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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