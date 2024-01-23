Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець — Рівне Сьогодні 10:25 — Казна та Політика

Україна запропонувала Польщі побудувати автобан Краковець — Рівне

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Польщі побудувати на умовах концесії автобан, який сполучатиме Краковець та Рівне.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з премʼєром Польщі Дональдом Туском.

За словами Шмигаля, польський премʼєр отримав пропозицію розглянути можливість участі польської сторони в будівництві автобану Краковець — Львів — Броди — Рівне, який має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4.

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Дана автомагістраль, своєю чергою, є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40.

Український премʼєр додав, що такий проєкт міг би стати історією спільного успіху України й Польщі. Крім того, українська сторона пропонує Польщі додатково побудувати ще 4 пункти пропуску на кордоні, що дозволить збільшити їхню кількість до 18.

Раніше повідомлялось , що Європейський інвестиційний банк розгляне питання фінансування та завершення проєкту першого концесійного автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

Довідка Finance.ua:

до повномасштабної війни планувалось, що перший в Україні автобан від Краковця до Бродів та Рівного почнуть будувати у 2022 році;

він повинен був бути протяжністю близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин. Дорога була розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проєкту — в три етапи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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