На дорогах України з’явилося 25 нових ділянок з TruCAM — Finance.ua

На дорогах України з’явилося 25 нових ділянок з TruCAM Сьогодні 12:16 — Особисті фінанси

На дорогах України з’явилося 25 нових ділянок з TruCAM

З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.

Про це повідомила Національна поліція України.

«TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання. Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості», — сказано в повідомленні.

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП.

Особливості використання в умовах війни

У регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

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З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

додано 25 нових ділянок;

внесено зміни до 10 існуючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.:

За посиланням ви можете переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією.

Нагадаємо, у січні-лютому 2025 року українські страховики врегулювали 25 307 вимог від осіб, які постраждали в ДТП, що на 1,52% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума страхових виплат становила 935,4 млн грн, що на 16,5% більше, ніж у 2024 році. Середній розмір виплати зріс на 15% і досяг 36 961 грн (проти 32 205 грн у 2024 році).

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