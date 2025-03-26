Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн — Finance.ua

Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн Сьогодні 16:44 — Страхування

Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн

У січні-лютому 2025 року українські страховики врегулювали 25 307 вимог від осіб, які постраждали в ДТП, що на 1,52% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Загальна сума страхових виплат становила 935,4 млн грн, що на 16,5% більше, ніж у 2024 році.

Середній розмір виплати зріс на 15% і досяг 36 961 грн (проти 32 205 грн у 2024 році).

«Ці показники наочно демонструють, наскільки важливо мати чинний поліс ОСЦПВ . Вартість поліса значно менша за можливі витрати в разі ДТП, адже навіть незначне пошкодження автомобіля може обійтися в десятки тисяч гривень. Без страхового покриття водій змушений покривати збитки потерпілим самостійно», — повідомляють в МТСБУ.

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Нагадаємо, 17 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Закон набув чинності від 1 січня 2025 року. Він спрямований «на посилення захисту прав споживачів і підвищення якості страхових послуг до рівня країн ЄС». Відповідно, збільшується й ціна на ОСЦПВ до європейського рівня.

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