Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн — Finance.ua
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Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн

Страхування
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Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн
Сума страхових виплат за ДТП в Україні перевищила 900 млн грн
У січні-лютому 2025 року українські страховики врегулювали 25 307 вимог від осіб, які постраждали в ДТП, що на 1,52% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Загальна сума страхових виплат становила 935,4 млн грн, що на 16,5% більше, ніж у 2024 році.
Середній розмір виплати зріс на 15% і досяг 36 961 грн (проти 32 205 грн у 2024 році).

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«Ці показники наочно демонструють, наскільки важливо мати чинний поліс ОСЦПВ. Вартість поліса значно менша за можливі витрати в разі ДТП, адже навіть незначне пошкодження автомобіля може обійтися в десятки тисяч гривень. Без страхового покриття водій змушений покривати збитки потерпілим самостійно», — повідомляють в МТСБУ.
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Нагадаємо, 17 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Закон набув чинності від 1 січня 2025 року. Він спрямований «на посилення захисту прав споживачів і підвищення якості страхових послуг до рівня країн ЄС». Відповідно, збільшується й ціна на ОСЦПВ до європейського рівня.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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