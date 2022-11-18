День фінансів: макрофінансова допомога від ЄС, нова економіка України, збитки критичної інфраструктури — Finance.ua

День фінансів: макрофінансова допомога від ЄС, нова економіка України, збитки критичної інфраструктури Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 18 листопада, стало відомо, коли Україна отримає від ЄС 18 млрд євро, та що буде змінено в економіці України після перемоги.

«Макрофінансова допомога+». Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс очікує на схвалення пропозиції «Макрофінансової допомоги плюс» для Україні Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс очікує на схвалення пропозиції «Макрофінансової допомоги плюс» для Україні у розмірі 18 млрд євро на початку грудня, аби Єврокомісія змогла надати перший транш на нагальні потреби України вже в січні.

Нова економіка України. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд планує будувати Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд планує будувати нову економіку України на восьми факторах. Першим з них є євроінтеграція України. Другим фактором повинна стати диджиталізація. Іншими факторами побудови нової економіки України стануть оборонно-промисловий комплекс, енергетика, аграрний сектор, IT, будівництво та нова інфраструктура.

Україна може стати джерелом нового глобального розвитку. У цьому У цьому впевнений Президент Володимир Зеленський . За його словами, коли Україна відновить територіальну цілісність та гарантує надійний мир, вона стане джерелом нового глобального розвитку. «Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з росії», — заявив президент.

Також Зеленський прокоментував продовження «зернової угоди» . За його словами, завдяки продовженню ще на 120 днів Чорноморської «зернової ініціативи» у світі врятовано десятки мільйонів людей від голоду.

Збитки критичної інфраструктури від війни. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що збитки критичної інфраструктури України від російських ударів з початку війни можуть перевищити 100 мільярдів доларів. Зараз дефіцит бюджету України становить п’ять мільярдів доларів на місяць. При цьому наступного року Київ сподівається скоротити цей показник до трьох мільярдів доларів на місяць.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко закликав українців бути готовими до того, що відключення електроенергії в Україні можуть затягуватись — вони можуть тривати по 8-10 годин.

До речі, у четвер, 17 листопада 2022 року, в Києві було зафіксовано рекорд за обсягом відключень електроенергії. Систему обмежили на понад 500 МВт.

monobank запустить стартап у Польщі. Власник Universal Bank Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює monobank, заявив, що команда українського необанку запустить Власник Universal Bank Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює monobank, заявив, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі . «Ми зараз починаємо створювати такий проєкт як monobank в Польщі. Оце вже унікальний продукт», — сказав бізнесмен. Більше подробиць ні він, ні інші співзасновники monobank поки не повідомляють.

Ставки за депозитами. За останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, За останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, інші 5 — підвищили

«Зелена карта» подорожчала. МТСБУ з 17 листопада 2022 року МТСБУ з 17 листопада 2022 року підвищило тарифи на поліси «Зелена карта» для тих, хто виїжджає за кордон, на 6,9%. Остання зміна тарифів була 3 жовтня 2022 року у бік зниження на 5,5%, а перед цим (26 липня) — у бік підвищення на 26,3%.

Сума заморожених у ЄС активів росії. Європейський Союз Європейський Союз уже заморозив російських активів на загальну суму 68 мільярдів євро. На Бельгію припадає 50 мільярдів євро з 68 мільярдів євро. Люксембург посідає друге місце з 5,5 мільярда євро.

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