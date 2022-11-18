Відключення світла можуть тривати по 8-10 годин: українців закликали бути готовими — Finance.ua

Відключення світла можуть тривати по 8-10 годин: українців закликали бути готовими Сьогодні 09:30 — Енергетика

Попри те, що росії не вдається повністю вимкнути Україну від електрики, проблеми в енергосистемі країни накопичуються. Серед іншого: частину пошкодженого обладнання неможливо відновити швидко, а для його виготовлення потрібні місяці.

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В такій ситуації відключення електроенергії в Україні можуть затягуватись — за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, вони можуть тривати по 8-10 годин.

«росіяни б’ють по транспортних шляхах ... На жаль, атаки є досить ефективними, і ці втрати накопичуються. Бо є частина обладнання, яке неможливо швидко відновити. Тільки для виготовлення потрібні місяці. [Однак] Поки результату, якого хотіли, вони не мають», — сказав він.

Водночас, Харченко зазначив : Україна має проблеми з трансформаторами. Зокрема, через специфічний формат своєї енергомережі.

«Це найтехнологічніший виріб, який лиш можна собі уявити. Його виробляють не так багато компаній у світі. На жаль, Україна має специфічний формат енергетичної мережі, в Європі, наприклад, він інший. Тому ми не можемо просто взяти та використати певні типи європейського обладнання», — пояснив він.

При цьому експерт наголосив: потрібні Україні трансформатори виробляються дуже довго — «рік-півтора». Проте перші пристрої вже їдуть до країни.

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«Але це все одно час. Тому... прошу всіх бути максимально готовими і морально, і фізично до досить тривалого можливого відключення. Це може бути 8-10 годин, коли не буде живлення навіть у тих місцях, які можуть бути загоєні та отримувати електрику. Просто загальний стан системи після удару [15 листопада] дуже складний. Буде величезна робота з відновлення», — резюмував він.

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