Відключення світла можуть тривати по 8-10 годин: українців закликали бути готовими — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відключення світла можуть тривати по 8-10 годин: українців закликали бути готовими

Енергетика
90
Попри те, що росії не вдається повністю вимкнути Україну від електрики, проблеми в енергосистемі країни накопичуються. Серед іншого: частину пошкодженого обладнання неможливо відновити швидко, а для його виготовлення потрібні місяці.
Читайте також
В такій ситуації відключення електроенергії в Україні можуть затягуватись — за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, вони можуть тривати по 8-10 годин.
«росіяни б’ють по транспортних шляхах ... На жаль, атаки є досить ефективними, і ці втрати накопичуються. Бо є частина обладнання, яке неможливо швидко відновити. Тільки для виготовлення потрібні місяці. [Однак] Поки результату, якого хотіли, вони не мають», — сказав він.
Водночас, Харченко зазначив : Україна має проблеми з трансформаторами. Зокрема, через специфічний формат своєї енергомережі.
Місце для вашої реклами
«Це найтехнологічніший виріб, який лиш можна собі уявити. Його виробляють не так багато компаній у світі. На жаль, Україна має специфічний формат енергетичної мережі, в Європі, наприклад, він інший. Тому ми не можемо просто взяти та використати певні типи європейського обладнання», — пояснив він.
При цьому експерт наголосив: потрібні Україні трансформатори виробляються дуже довго — «рік-півтора». Проте перші пристрої вже їдуть до країни.
Читайте також
«Але це все одно час. Тому... прошу всіх бути максимально готовими і морально, і фізично до досить тривалого можливого відключення. Це може бути 8-10 годин, коли не буде живлення навіть у тих місцях, які можуть бути загоєні та отримувати електрику. Просто загальний стан системи після удару [15 листопада] дуже складний. Буде величезна робота з відновлення», — резюмував він.

Чи можливо залишити без світла Україну

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.