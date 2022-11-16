Російська атака на енергосистему України вплине і на енергосистеми країн-сусідів — Finance.ua

Російська атака на енергосистему України вплине і на енергосистеми країн-сусідів
Масований обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури України у вівторок, 15 листопада, може вплинути і на енергосистеми деяких сусідніх країн.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів», — написав голова Міненерго.
Він зазначив, що цей обстріл енергосистеми став наймасовішим з початку війни.
Ворог влучає по всій українській енергосистемі як по об’єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. У всіх областях запровадили аварійні відключення.
«Після поразок на військовій та міжнародній аренах ворог робить чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими», — наголосив Галущенко.
Міністр закликав українців поставитися з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій та довіряти енергетикам та ЗСУ.
росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом влучили у об’єкти критичної інфраструктури у низці обласних центрів — частково знеструмлено Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.
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