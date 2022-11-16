Російська атака на енергосистему України вплине і на енергосистеми країн-сусідів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Російська атака на енергосистему України вплине і на енергосистеми країн-сусідів

Енергетика
65
Масований обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури України у вівторок, 15 листопада, може вплинути і на енергосистеми деяких сусідніх країн.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів», — написав голова Міненерго.
Він зазначив, що цей обстріл енергосистеми став наймасовішим з початку війни.
Ворог влучає по всій українській енергосистемі як по об’єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. У всіх областях запровадили аварійні відключення.
«Після поразок на військовій та міжнародній аренах ворог робить чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими», — наголосив Галущенко.
Міністр закликав українців поставитися з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій та довіряти енергетикам та ЗСУ.
росіяни у вівторок, 15 листопада, масованим ракетним обстрілом влучили у об’єкти критичної інфраструктури у низці обласних центрів — частково знеструмлено Львів, Житомир, Рівне, Хмельницький, Харків та інші міста.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.