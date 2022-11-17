Кабмін спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів — Finance.ua
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Кабмін спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів

Казна та Політика
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Кабінет міністрів дозволив продаж генераторів, акумуляторів та інших пристроїв.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, таке рішення було ухвалене для подолання критичної ситуації в енергетиці та для забезпечення внутрішнього ринку обладнанням для відновлення та стабілізації електро- та газопостачання.
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Кабінет міністрів дозволив до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів продавати та вводити в експлуатацію товари, без застосовування вимоги щодо наявності декларації про відповідність технічним регламентам.
Під дію постанови підпадають, зокрема, газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі.

Довідка Finance.ua:

  • 8 листопада Кабінет міністрів затвердив постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита звільняються генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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