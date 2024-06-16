Ціни на хліб можуть зрости до 30% - прогноз експерта — Finance.ua

Ціни на хліб можуть зрости до 30% - прогноз експерта Сьогодні 07:14 — Аграрний ринок

Ціни на хліб можуть зрости до 30% - прогноз експерта, Фото: freepik

В Україні може здорожчати хліб до 30% через ситуацію з наслідками обстрілів і відповідно відключеннями електроенергії, дефіцитом робочої сили та нестачею зерна.

Про це повідомив президент «Всеукраїнської асоціації пекарів», директор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко у коментарі AgroPortal.ua.

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За його словами, ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі на сьогодні критична. Він зазначає, це відіб'ється і на кінцевій ціні для споживача.

Наразі більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж.

Проте, за фактом, підприємства відключають. Хто має можливість, переходить на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

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«Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2−3 години, не більше», — пояснив експерт.

Ситуація вже призвела до дефіциту потужностей, адже є заводи, які не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів.

Водночас він додав, що хлібній галузі не підходять і графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. Зокрема якщо відключення триває 2 години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на 8 годин.

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Також Дученко пояснив, що у собівартості хліба простої рецептури електрика становить 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі — 1,5 грн.

Окрім цього, новою проблемою для хлібної галузі є бронювання. Позаяк через відсутність робочих, деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.

Третя проблема — відсутність зерна другого і третього класу.

«Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25−30%», — пояснює експерт.

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Він додає, нині додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і на ЗСУ.

Нагадаємо, видання Bloomberg пише , на тлі посиленої мобілізації в Україні підривається продуктивність підприємств у тилу. Усе більше компаній зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.

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