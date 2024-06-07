Аграрії завершили весняну посівну кампанію — Finance.ua

Аграрії завершили весняну посівну кампанію Сьогодні 20:21 — Аграрний ринок

Аграрії завершили весняну посівну кампанію

Сільськогосподарські підприємства за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяли 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових: кукурудзи — 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ); ячменю — 783 тис. га (95,7%); пшениці - 252,7 тис. га (102,6%); вівса — 163,7 тис. га (100,7%); гороху — 162,5 тис. га (101,6%); гречки — 100,8 тис. га (80,7%); проса — 69,7 тис. га (81,8%).

Серед олійних культур посіяно: соняшника — 5 189,8 тис. га (98%), сої 2 032,3 тис. га (102%).

Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га (97%).

Як повідомляли Українськi Новини, наприкінці лютого в Україні стартувала посівна ярих культур.

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує зниження врожаю зернових та зернобобових культур на 10%, або на 8 млн тонн, до 74 млн тонн у 2024 році порівняно з 2023 роком.

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