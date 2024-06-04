Через теплу погоду в Україні у квітні зріс обсяг виробництва молока — Finance.ua

Через теплу погоду в Україні у квітні зріс обсяг виробництва молока Сьогодні 06:39 — Аграрний ринок

Тепла погода в Україні вплинула на зростання у квітні 2024 року виробництва молока-сировини, тож на внутрішньому ринку виникли його надлишки.

За попередніми даними Мінагрополітики, у квітні господарства всіх категорій виробили 625,4 тис. т молока-сировини, що на 8% більше проти березня цього року, але на 3% менше до квітня 2023 року.

У січні-квітні 2024 року обсяги надоїв становили 2 114,8 тис. т (-1,5% до минулорічного періоду). За проаналізований період частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 40%, а господарств населення — 60%.

Підприємства у квітні виробили 252,4 тис. т молока-сировини, що на 2% менше порівняно з березнем, але на 6% більше порівняно з квітнем торік. У січні-квітні 2024 року молочно-товарні ферми виробили 986 тис. т молока (+6% до квітня торік).

У господарствах населення сукупні надої сягнули 373 тис. т молока, що на 15% більше проти березня, але на 9% менше проти квітня 2023 року. У січні-квітні 2024 року присадибні господарства виробили 1 128,8 тис. т молока-сировини (-8% проти минулорічного періоду).

Аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі зауважує, що з другої половини квітня в Україні почало зростати виробництво молока-сировини під впливом теплої погоди та збільшення пасовищ. Істотний приріст надоїв відбувся в присадибних господарствах порівняно з попереднім місяцем.

В умовах зменшення споживання молочних продуктів в Україні та збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку молокопереробним підприємствам було потрібно менше сировини. Переробники почали купувати молоко в господарствах населення, яке коштувало дешевше, ніж на молочно-товарних фермах, та використовувати його у виробництві сухого молока та казеїну. В результаті на молочно-товарних фермах з’явилися надлишки молока-сировини, які було складно реалізувати, і це вплинуло на зниження закупівельних цін.

За прогнозом АВМ, у перспективі попит та пропозиція молока в Україні можуть досягти балансу, якщо експортери збільшать поставки біржових товарів на зовнішні ринки.

Укрінформ За матеріалами:

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