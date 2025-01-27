Чи закінчиться криптовалютне божевілля у США катастрофою: думка експертів — Finance.ua

Чи закінчиться криптовалютне божевілля у США катастрофою: думка експертів Сьогодні 21:33 — Криптовалюта

Чи закінчиться криптовалютне божевілля у США катастрофою: думка експертів

Президент США Дональд Трамп обіцяв, що цифрові активи відіграватимуть вирішальну роль в інноваціях, економічному розвитку та міжнародному лідерстві країни. Деякі експерти побоюються, що рішення нового американського лідера призведуть до катастрофи.

Видання The Economist пише, що адміністрація Байдена докладала всіх зусиль, щоб не допустити проникнення криптоіндустрії на Волл-стріт. Жорсткі правила робили зберігання цифрових активів від імені клієнтів непомірно дорогим для банків і не давали їм змоги створювати власні криптопродукти, як-от стейблкоїни — токени, прив’язані до долара або інших активів. Тепер же все може змінитися.

21 січня Тревіс Гілл, тимчасовий голова FDIC, заявив, що хоче, щоб регулювання криптовалют було прозорішим, і що всі законослухняні клієнти повинні мати доступ до банківських рахунків. Криптовалютна індустрія довгий час не мала такої можливості через побоювання з приводу відмивання грошей.

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23 січня Комісія з цінних паперів і бірж змінила своє керівництво так, що фінансові установи більше не повинні враховувати у своїх балансах криптоактиви, що зберігаються від імені клієнтів.

Ці зміни торкнуться практично всіх установ на Волл-стріт. Брайан Мойніхан, виконавчий директор Bank of America, заявив, що банки приймуть криптовалюти, такі як стейблкоїни, які можуть полегшити транзакції. Багато з них експериментують із криптотокенами, які передають право власності на частки у фондах грошового ринку. Вони також мають намір розвивати торгівлю і зберігання криптоактивів, коли будуть відомі всі нюанси нового режиму регулювання. У зв’язку з цим очікується, що деякі установи, можливо, придбають криптовалютні компанії.

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Ділан Волш із консалтингової компанії Oliver Wyman вважає, що може статися і зворотна ситуація — криптовалютні компанії купуватимуть установи з банківськими ліцензіями, що дають змогу приймати депозити і видавати кредити.

Проте традиційні фінанси і криптоіндустрія не в усьому згодні. Найбільший спірний момент стосується платіжних «рейок» Федеральної резервної системи. Близько 9000 компаній мають майстер-рахунки в центральному банку, які дозволяють здійснювати платежі без посередників, що знижує вартість і складність транзакцій. Деякі криптокомпанії вже подавали заявки на відкриття майстер-рахунків, але їм або відмовили, або їхні документи все ще на розгляді.

Традиційні банки задоволені таким станом справ. Інститут банківської політики та Американська асоціація банкірів підтримали право ФРС блокувати доступ до майстер-рахунків. Вони наголосили на необхідності захисту від кредитного ризику, ризику кібербезпеки та репутаційного ризику, особливо пов’язаного з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

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Є також побоювання з приводу волатильності криптовалют. Стівен Келлі з Єльського університету каже, що його турбують наслідки «зв'язку між тим, що відбувається в цінах на криптовалюти, і тим, що відбувається з банками». Якщо коливання на криптовалютному ринку впливатимуть на банківські депозити, то установи стануть більш вразливими. За його словами, саме це сталося з Silvergate і Signature, двома криптовалютними банками, які обвалилися у 2023 році.

УНІАН За матеріалами:

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