Чи враховується при розрахунку субсидії дохід членів сім'ї, які не проживають, але зареєстровані в будинку — Finance.ua
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Чи враховується при розрахунку субсидії дохід членів сім'ї, які не проживають, але зареєстровані в будинку

Особисті фінанси
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Якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але фактично не проживають за вказаною в реєстраційних даних адресою, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце свого проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку субсидії не враховується.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
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Якщо ж у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), то соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.
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Рішення в таких випадках приймаються на підставі документів, що підтверджують «непроживання» особи за адресою домогосподарства, або актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи.

Довідка Finance.ua:

  • за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір субсидії в Україні цієї зими становитиме близько 1800 грн;
  • під час воєнного стану чимало українців отримали грошову допомогу від різних міжнародних організацій — ООН, ЮНІСЕФ, Естонської ради, Норвезької ради тощо. Попри таку фінансову підтримку ці громадяни мають право на призначення субсидії;
  • однією з причин непризначення субсидії може бути наявність автомобіля.
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За матеріалами:
Finance.ua
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