Чи враховується при розрахунку субсидії дохід членів сім'ї, які не проживають, але зареєстровані в будинку — Finance.ua

Чи враховується при розрахунку субсидії дохід членів сім'ї, які не проживають, але зареєстровані в будинку Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

Якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але фактично не проживають за вказаною в реєстраційних даних адресою, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце свого проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку субсидії не враховується.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Читайте також Частина українців зможе отримати субсидію лише після перевірки житла

Якщо ж у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою, ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), то соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.

Рішення в таких випадках приймаються на підставі документів, що підтверджують «непроживання» особи за адресою домогосподарства, або актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи.

Довідка Finance.ua:

за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір субсидії в Україні цієї зими становитиме близько 1800 грн;

під час воєнного стану чимало українців отримали грошову допомогу від різних міжнародних організацій — ООН, ЮНІСЕФ, Естонської ради, Норвезької ради тощо. Попри таку фінансову підтримку ці громадяни мають право на призначення субсидії;



однією з причин непризначення субсидії може бути наявність автомобіля.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.