Допомога на оплату комуналки: хто з українців зможе отримувати 1800 гривень до кінця зими — Finance.ua

Допомога на оплату комуналки: хто з українців зможе отримувати 1800 гривень до кінця зими Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір субсидії в Україні цієї зими становитиме близько 1800 грн.

Проте кожен українець може самостійно вирахувати власну суму субсидії, яка безпосередньо залежить від доходу його сім’ї та від користування послугами комуналки.

Формула для розрахунку субсидії в Україні має такий вигляд: середній дохід сім’ї за 1 місяць ділиться на кількість прописаних у будинку осіб.

Отже, розраховується середній дохід людини. Ця цифра ділиться на прожитковий мінімум (зараз становить 2589 грн), ділиться на 2 (базовий коефіцієнт) та множиться на 15%.

Хто може претендувати

Згідно з цією формулою, на найбільшу субсидію можуть претендувати особи, які належать до пільгових категорій населення та живуть на державні виплати.

Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітні сім’ї тощо. Також до цієї категорії можна зарахувати і безробітних громадян, зареєстрованих у Центрі зайнятості.

Чи варто розраховувати на субсидію тим, хто має борги за комуналку

Міністерство соціальної політики повідомляє: якщо є більш ніж тримісячна заборгованість за житлово-комунальні послуги та її загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680) грн, субсидію призначать, лише якщо буде укладено договір про реструктуризацію заборгованості або її буде оскаржено в судовому порядку.

Якщо заборгованість з’явилася після того, як було призначено субсидію на опалювальний сезон, борг впливатиме лише на наступне призначення субсидії у травні 2023 року. Період субсидії на опалювальний сезон — до квітня 2023 року включно.

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