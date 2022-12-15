Частина українців зможе отримати субсидію лише після перевірки житла — Finance.ua

Частина українців зможе отримати субсидію лише після перевірки житла Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Частина українців зможе отримати субсидію лише після перевірки житла

Деякі українці зможуть отримати житлову субсидію лише після того, як їхнє місце проживання перевірять контролери. Для кого діють такі умови надання пільги, розповіла юристка Олена Маньковська в ефірі телеканалу «Україна».

Через повномасштабну війну в Україні з’явилося багато внутрішніх переселенців. Ця категорія отримує виплати від держави, але в зимовий період все одно вкрай непросто справляється з оплатою комуналки, тому часто постає питання оформлення субсидії. Однак є нюанси, про які слід знати.

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Так, за словами юриста, внутрішні переселенці при подачі заяви на житлову субсидію не зобов’язані надавати договір оренди, втім, перед наданням пільги їхнє житло мають обстежити.

Як це працює

Органи місцевого самоврядування приходять додому до майбутнього субсидіанта та складають акт обстеження житлово-побутових умов, оскільки за цією адресою може проживати й інша особа. Коли акт складено може бути призначено субсидію. При цьому дозвіл на перевірку власника житла не потрібний.

Довідка Finanace.ua:

цього року в уряді змінили процес призначення та сплати субсидій. Так, з грудня подавати заяву потрібно не через органи Мінсоцполітики, а до Пенсійного фонду;

до 30 листопада українці можуть звертатися до управління соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання чи через додаток «Дія»;

а з 1 грудня — до сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.



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