Під час війни українці не отримують більше субсидій — Finance.ua
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Під час війни українці не отримують більше субсидій

Особисті фінанси
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Кількість отримувачів субсидій через війну суттєво не змінилась. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.
Цього року на допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді українцям виділили приблизно стільки ж, як і торік — 3,9 млрд грн.
«Ми бачимо статистику несуттєвого збільшення. Це середній показник, який був і минулого року. Це зумовлено тим, що по суті, держава заморозила тарифи — ми не підвищуємо ціни на електрику, тепло, газ. Це стримує зростання платіжки, й тому ми не маємо великого сплеску звернень за субсидіями», — наголосила міністерка.
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Нагадаємо, що приймання заяв на призначення субсидій триває. Окрім ЦНАПів, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, вебпорталу «Дія» українці можуть також подати заяву на отримання допомоги на ЖКП через Пенсійний фонд.
Зробити це можна як особисто в будь-якому сервісному центрі без прив’язки до реєстрації місця проживання, так і через вебпортал і мобільний застосунок ПФУ.

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