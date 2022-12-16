В ПФ повідомили, чи враховується допомога від міжнародних організацій при розрахунку субсидій — Finance.ua
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В ПФ повідомили, чи враховується допомога від міжнародних організацій при розрахунку субсидій

Особисті фінанси
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Під час воєнного стану чимало українців отримали грошову допомогу від різних міжнародних організацій — ООН, ЮНІСЕФ, Естонської ради, Норвезької ради тощо. Попри таку фінансову підтримку ці громадяни мають право на призначення субсидії.
Як нагадують у Пенсійному фонді України, при розрахунку субсидії грошову допомогу від міжнародних організацій не враховують.
Окрім цього, до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при розрахунку субсидії не включають соціальні виплати, зокрема:
— допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;— компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, які перемістилися під час воєнного стану.
Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 20.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».
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