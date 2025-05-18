Чи можна отримати компенсацію за повторне пошкодження майна — Finance.ua

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Чи можна отримати компенсацію за повторне пошкодження майна

Особисті фінанси
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Чи можна отримати компенсацію за повторне пошкодження майна
Чи можна отримати компенсацію за повторне пошкодження майна
Українці, чиє майно зазнало пошкоджень через російську агресію, можуть отримати компенсацію на відновлення.
Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають, чи виплачують компенсацію при повторному пошкодженні.
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У разі повторного пошкодження нерухомого об’єкта слід здійснити дії, аналогічні до подання заяви на компенсацію вперше:
  1. Подати заяву на отримання компенсації.
  2. Відкрити спеціальний рахунок єВідновлення у банку-партнері для зарахування компенсації.
  3. Дочекатися повідомлення про реєстрацію заяви та початок її розгляду.
  4. Спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить вартість його відновлення.
  5. За результатами розгляду заяви заявнику у Дії надійде повідомлення про прийняте комісією рішення та розмір компенсації.

Що робити, якщо заявник ще не пройшов верифікацію (тобто перевірку факту цільового використання компенсації за попередній ремонт)

У разі коли на момент повторного пошкодження об’єкта нерухомого майна не пройдена верифікація, до подання заяви заявнику компенсації необхідно закрити спеціальний рахунок, який був відкритий для попередньої компенсації.
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Якщо на цьому рахунку наявні невикористані кошти, такі кошти повертаються банками на підставі платіжної інструкції на рахунок АТ «Ощадбанк», з якого було виконане перерахування коштів.

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Також потрібно подати заяву до комісії про здійснення верифікації цільового використання компенсації для проведення ремонту з метою придбання будівельної продукції для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі.
Така верифікація здійснюється для закриття заяви в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, яка була подана щодо повторно пошкодженого об’єкта.

Як в такому разі буде здійснюватися розрахунок компенсації

Розрахунок компенсації комісія здійснює з обов’язковим визначенням обсягу пошкоджень об’єкта нерухомого майна та з урахуванням виконаних робіт та даних акта верифікації, зокрема про наявну придбану будівельну продукцію для проведення ремонту за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі.
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Інформація щодо повторно пошкодженого об’єкта на підставі акта верифікації фіксується комісією в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
Нагадаємо, Кабмін схвалив рішення про виділення 665 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.
У КМДА повідомили українцям, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм. Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.
За матеріалами:
Finance.ua
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