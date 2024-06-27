Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ

Особисті фінанси
106
Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ
Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ
В Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Пенсії можуть відмінити за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Кожен з видів пенсії призначається на період, визначений законом:

  • пенсія за віком — безстроково;
  • пенсія по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника — на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;
  • пенсія за вислугу років — безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).
Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, — виплата пенсії припиняється.
Читайте також
Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Водночас, Законом України від 28.04.2024 № 3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном (закон набув чинності 23.06.2024).

Довідка Finance.ua:

  • попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Але все ж таки є випадки, коли можуть затримуватися пенсії;
  • українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу;
  • якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.