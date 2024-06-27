Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ

В Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Пенсії можуть відмінити за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Кожен з видів пенсії призначається на період, визначений законом:

пенсія за віком — безстроково;

пенсія по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника — на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

пенсія за вислугу років — безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, — виплата пенсії припиняється.

Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Водночас, Законом України від 28.04.2024 № 3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном (закон набув чинності 23.06.2024).

Довідка Finance.ua:

попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Але все ж таки є випадки, коли можуть затримуватися пенсії;

українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу;



якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.



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