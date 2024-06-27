Чи може пенсіонер відмовитися від своєї пенсії — роз’яснення ПФУ
В Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Пенсії можуть відмінити за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Кожен з видів пенсії призначається на період, визначений законом:
- пенсія за віком — безстроково;
- пенсія по інвалідності — на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника — на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;
- пенсія за вислугу років — безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).
Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, — виплата пенсії припиняється.
Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Водночас, Законом України від 28.04.2024 № 3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном (закон набув чинності 23.06.2024).
Довідка Finance.ua:
- попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Але все ж таки є випадки, коли можуть затримуватися пенсії;
- українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу;
- якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
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