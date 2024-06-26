Чому затримують пенсію та куди звертатися — Finance.ua

Чому затримують пенсію та куди звертатися Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Чому затримують пенсію та куди звертатися

Попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Але все ж таки є випадки, коли можуть затримуватися пенсії.

Розповідаємо, чому затримують пенсію та що робити в такому випадку.

Чому затримують пенсію ВПО

Найчастіше затримки пенсії стосуються внутрішньо переміщених пенсіонерів, які повинні підтвердити власну особу та пройти процедуру ідентифікації. Це потрібно було зробити до 31 березня. Тобто пенсіонери, які цього не зробили, можуть не отримати пенсію доти, доки не підтвердять власну особу та не пройдуть процедуру ідентифікації.

Для цього не обов’язково приходити до відділення Ощадбанку . Адже виконати процес ідентифікації можна онлайн. Найпростіше це зробити через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України або через відеозв’язок зі спеціалістом.

Особи, які тимчасово проживають за межами України, можуть звернутися до дипломатичних представництв.

Чи буде затримка пенсії в Україні у 2024 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що є певні інструменти та варіанти, які дадуть змогу сплачувати пенсії своєчасно. Крім того, він заявив, що зарплатня вчителям та лікарям також буде виплачуватися в повному обсязі в зазначені терміни. Прем’єр-міністр підкреслив, що наразі в Україні є угоди з 11 країнами про фінансові програми, які дозволять фінансувати соціальні виплати.

Читайте також Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці (інфографіка)

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року пенсії в Україні зросли. Це відбулося через зміну прожиткових мінімумів для різних груп населення та перерахунку пенсій.

Що робити, якщо затримують пенсію в Україні

Насамперед потрібно перевірити термін дії банківської картки. Це можна зробити у власному кабінеті чи просто подивитися на цифри на пластиковій карті. Якщо термін дії карти закінчився, потрібно дізнатися, чи можливо його автоматично подовжити. Якщо ні, то карту доведеться перевипустити. Для цього варто звернутися у відділення банку.

Навіть, якщо термін дії картки закінчився, це зовсім не означає, що пенсіонер не зможе отримати власні кошти. Пенсія продовжує надходити на рахунок пенсіонера, тому її можна отримати, замовивши іншу картку. Якщо ж гроші потрібні терміново, то можна звернутися до відділення банку з паспортом та отримати готівку у касі.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.