Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз — Finance.ua

Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз Сьогодні 15:11 — Світ

Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз

Допоки в Україні триває війна, з Канади не відправлятимуть додому українців, які прибули за програмою CUAET, навіть після закінчення дії віз.

Про це сказав міністр імміграції Марк Міллер, пише cimmigrationnews.com.

Читайте також У Канаді проти трьох соцмереж подали позов на 3,4 мільярда доларів

Він обіцяє, що з Канади не відправлять жодного українця на батьківщину, охоплену війною, навіть якщо у них закінчиться термін дії візи.

Зазначається, що раніше міністр імміграції сказав, що продовження програми CUAET (Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки)не розглядається.

«Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії такого ядерного агресора, як росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатися, що люди тут, у Канаді, у безпеці та прийняті, включно з майже 300 000 людей, які зараз тікають від війни в Україні», — сказав Марк Міллер.

Читайте також Канада не продовжуватиме міграційну програму для українських біженців

З 17 березня 2022 року по 27 лютого 2024 року цього року Служба імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) отримала 1 189 320 заяв за програмою тимчасового проживання CUAET. Із них були схвалені 960 091, але приїхали до Канади лиш чверть тих, кому надали візу — 248 726 українців.

За даними опитування, близько 90% українців, які приїхали до Канади в рамках тимчасових заходів через війну в Україні, хочуть залишитися у країні.

Однак за програмою CUAET можна знаходитися у Канаді упродовж 3 років як тимчасові жителі з дозволом на роботу та навчання.

Читайте також Україна отримала від Канади кредит на $1,5 мільярда для фінансування соцвиплат

Громадські організації закликають уряд Канади дати можливість українцям отримати дозвіл на постійне проживання.

«Ми знаємо, що роботодавці вагалися щодо найму, навчання та просування українців, знаючи, що їхній дозвіл на роботу закінчується через рік», — зазначив засновник організації канадської організації Pathfinders for Ukraine Рендалл Баран-Чонг.

Нагадаємо, раніше канадський уряд заявляв про плани зменшення у своїй країні кількості мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер говорив, що також планується скорочення кількості іноземних працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.