Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз — Finance.ua
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Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз

Світ
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Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз
Чи депортуватимуть з Канади українців, у яких закінчився термін дії віз
Допоки в Україні триває війна, з Канади не відправлятимуть додому українців, які прибули за програмою CUAET, навіть після закінчення дії віз.
Про це сказав міністр імміграції Марк Міллер, пише cimmigrationnews.com.
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Він обіцяє, що з Канади не відправлять жодного українця на батьківщину, охоплену війною, навіть якщо у них закінчиться термін дії візи.
Зазначається, що раніше міністр імміграції сказав, що продовження програми CUAET (Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки)не розглядається.
«Ми нікого не повертаємо перед обличчям агресії такого ядерного агресора, як росія, і доки триває війна. Ми шукаємо кілька способів переконатися, що люди тут, у Канаді, у безпеці та прийняті, включно з майже 300 000 людей, які зараз тікають від війни в Україні», — сказав Марк Міллер.
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З 17 березня 2022 року по 27 лютого 2024 року цього року Служба імміграції, біженців і громадянства Канади (IRCC) отримала 1 189 320 заяв за програмою тимчасового проживання CUAET. Із них були схвалені 960 091, але приїхали до Канади лиш чверть тих, кому надали візу — 248 726 українців.
За даними опитування, близько 90% українців, які приїхали до Канади в рамках тимчасових заходів через війну в Україні, хочуть залишитися у країні.
Однак за програмою CUAET можна знаходитися у Канаді упродовж 3 років як тимчасові жителі з дозволом на роботу та навчання.
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«Ми знаємо, що роботодавці вагалися щодо найму, навчання та просування українців, знаючи, що їхній дозвіл на роботу закінчується через рік», — зазначив засновник організації канадської організації Pathfinders for Ukraine Рендалл Баран-Чонг.
Нагадаємо, раніше канадський уряд заявляв про плани зменшення у своїй країні кількості мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер говорив, що також планується скорочення кількості іноземних працівників.
За матеріалами:
РБК-Україна
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