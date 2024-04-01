У Канаді проти трьох соцмереж подали позов на 3,4 мільярда доларів — Finance.ua

У Канаді проти трьох соцмереж подали позов на 3,4 мільярда доларів Сьогодні 22:32 — Фондовий ринок

Проти найбільших соціальних мереж у Канаді подали позов на 4,5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США) через їхній нібито навмисний негативний вплив на розвиток дітей.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

«Чотири великі шкільні ради Онтаріо подають позов проти найбільших компаній соціальних мереж стосовно їх продуктів, стверджуючи, що їх дизайн негативно змінив дитячий спосіб мислення, поведінки й навчання та нашкодив роботі шкільних рад», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що судовий позов спільно подали чотири шкільні ради Торонто й Оттави, які хочуть отримати відшкодування від компаній Meta Platforms Inc., Snap Inc. та ByteDance Ltd., яким належать платформи Facebook, Instagram, Snapchat і TikTok відповідно.

На переконання позивачів, ці компанії навмисно створили продукти, які викликають у дітей залежність, й рекламували їх саме серед неповнолітньої аудиторії.

За словами представників шкільних рад, їх учнів спіткала «ментальна криза, а також криза уваги й навчання» через «затяте й нестримне використання соціальних медіа». Вони також стверджують, що соцмережі сприяють кібербулінгу, дезінформації й мові ненависті та відіграють роль у збільшенні випадків фізичного насильства у школах.

Аби відреагувати на ці виклики, шкільні ради мусили залучати додаткові кошти, що привело їх до скрутної фінансової ситуації. «Шкільні ради закликають гігантів соціальних медіа „відшкодувати“ кошти системі освіти та змінити дизайн їх продукції, аби убезпечити дітей», — зауважує СВС News.

Видання нагадує, що у США сотні шкільних рад та кілька штатів подали подібні судові позови, однак для Канади цей випадок — перший.

Укрінформ За матеріалами:

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