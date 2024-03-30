Велике скорочення мігрантів: у Канаді планують зменшити кількість біженців — Finance.ua
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Велике скорочення мігрантів: у Канаді планують зменшити кількість біженців

Світ
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Велике скорочення мігрантів: у Канаді планують зменшити кількість біженців
Велике скорочення мігрантів: у Канаді планують зменшити кількість біженців, Фото: 24tv.ua
Канадський уряд прагне зменшити у своїй країні кількість мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер оголосив, що також планується скорочення кількості іноземних працівників.
Про це повідомляє CTV News.
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Як зазначає міністр, через стрімке збільшення населення Канади відбулося ретельне вивчення імміграційної політики країни та особливо потоків тимчасових резидентів.
Марк Міллер розповів про плани уряду щодо скорочення кількості тимчасових мешканців Канади до п’яти відсотків населення протягом наступних трьох років. Зараз цей показник складає 6,2%, що в абсолютних числах становить 2,5 млн осіб.
Тому за наступні три роки кількість мігрантів, серед яких чимало біженців з України, має знизитися приблизно на 480 тисяч, при умові, що нових біженців Канада взагалі не прийматиме.
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Яких іноземців торкнеться зменшення

Зазначається, що зменшення охопить не лише безробітних іноземців, але й іноземних студентів та працюючих мігрантів. Можливо, студенти матимуть змогу закінчити навчання, проте нових іноземних студентів не прийматимуть.
У плани уряду також входить зменшення кількості працівників, які приїжджають до Канади в певних галузях з 1 травня.
За словами міністра зайнятості Ренді Буассонна, компанії, які мають право використовувати до 30% своєї робочої сили через програму тимчасового залучення іноземних працівників, скоротять цю частку до 20%. Зміни не стосуються галузей охорони здоров’я та будівництва.
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У 2023 році Міллер заявляв, що у 2026 році кількість нових постійних мешканців Канади буде вирівняна у відповідь на кризу з житлом та іншими послугами.
Нагадаємо, у Нідерландах виникли труднощі з розміщенням біженців з України. Муніципальні притулки заповнені людьми — зайнято понад 99% місць, а люди все ще продовжують приїжджати.
За матеріалами:
Novyny.live
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