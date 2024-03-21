Тисячі українських біженців у Чехії залишаються у поганому житлі — Finance.ua
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Тисячі українських біженців у Чехії залишаються у поганому житлі

Особисті фінанси
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Житло у Чехії залишається одним із найбільш актуальних питань для українських біженців. Понад 20 тисяч людей продовжують жити в колективних центрах, нерідко у поганих умовах.
Чому склалася така ситуація та що заважає біженцям переїхати у незалежне житло, РБК-Україна розповідає з посиланням на radiosvoboda.org.

У колективних центрах проживають майже 26 тисяч біженців

У чеському офісі Міжнародної організації з міграції (МОМ) спільно з Міністерством регіонального розвитку працюють над довгостроковим рішенням житлових проблем українців. Вони представили дослідження та перші результати проекту забезпечення біженців житлом, який фінансує уряд Японії.
У Чехії перебувають понад 385 тисяч українських біженців. Від початку війни Японія виділила 1 млн 370 тисяч доларів на безпечне розміщення та системне переміщення українців під егідою МОМ у Чехії.
У 2022 році у колективних центрах, або кризових помешканнях, жили 24% біженців, свідчать дані дослідження громадської організації PAQ Research. Торік ситуація стала покращуватися. Все більше українців знаходять роботу та переїжджають у орендоване довгострокове житло.
Але на сьогодні майже 26 тисяч українських біженців проживають у колективних помешканнях, гуртожитках або хостелах низької якості, свідчить дослідження МОМ та дані Мінрегіонів. До літа 2023-го Чехія залучила для цього близько 7,5 тисяч будівель по всій країні і повністю оплачує проживання українців у приміщеннях такого типу.
Більшість колективних центрів для українських біженців — у сільській місцевості з населенням менш як 25 тисяч людей. Це впливаєна рівень медицини та соціальних послуг. Віддаленість таких гуртожитків від міст не сприяє інтеграції українців у чеське суспільство.
«Якщо ти вже живеш у такому колективному центрі у віддаленому районі, тобі дуже важко переїхати куди-небудь, знайти квартиру і нові можливості. Люди покладаються на соціальну спільноту», — звертає увагу Петр Чап.

Люди не переїжджають через фінансові труднощі

Майже 60% українських біженців живуть за межею бідності, зазначають у МОМ. Одна з основних причин, чому люди досі не переїхали у стандартне житло — фінансові труднощі.
Також перебування українців у колективних центрах вигідне для їхніх власників, розповідає Петр Чап. За одне ліжкомісце для біженця Чехія виділяла 420 євро. Тож за компактну кімнату для матері і двох дітей власник отримував понад 1200 євро на місяць.
Наразі 100 тисяч біженців досі отримують гуманітарну допомогу чеського уряду. За даними МОМ, у найскрутнішому становищі - батьки-одинаки з двома або більше дітьми. В організації кажуть, що підтримка українців, які живуть за межею бідності, буде одним із викликів для Чехії цього року.
На сьогодні МОМ працює у 33 колективних центрах у рамках підтримки біженців. Організація намагається домовитися з урядом про продовження їх роботи як колективних центрів на довший період.
За матеріалами:
РБК-Україна
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