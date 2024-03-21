Україна отримала від Канади кредит на $1,5 мільярда для фінансування соцвиплат — Finance.ua

Україна отримала від Канади кредит на $1,5 мільярда для фінансування соцвиплат Сьогодні 10:11

Україна отримала від Канади кредит на $1,5 мільярда для фінансування соцвиплат

Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що отримані Україною 2 млрд канадських доларів допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.

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Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль.

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко уточнив , що в середу Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, а з лютого 2022 року канадська бюджетна допомога досягла 5,1 млрд доларів США.

Також у середу Європейська комісія переказала Україні перший транш — 4,5 млрд євро — макрофінансової допомоги з великого чотирирічного пакета підтримки.

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