Україна отримала від Канади кредит на $1,5 мільярда для фінансування соцвиплат — Finance.ua

Україна отримала від Канади кредит на $1,5 мільярда для фінансування соцвиплат
Україна отримала кредит від Канади у розмірі 2 мільярди канадських доларів для бюджетної підтримки.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що отримані Україною 2 млрд канадських доларів допоможуть уряду профінансувати соціальні виплати.
Загальна сума фінансової підтримки від Канади з початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 7 млрд канадських доларів, зауважив Шмигаль.
Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що в середу Україна отримала від Канади 1,5 млрд доларів США, а з лютого 2022 року канадська бюджетна допомога досягла 5,1 млрд доларів США.
Також у середу Європейська комісія переказала Україні перший транш — 4,5 млрд євро — макрофінансової допомоги з великого чотирирічного пакета підтримки.
Поділитися новиною