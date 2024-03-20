Канада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Канада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Казна та Політика
13
Канада завершила ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною — генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої угоди, після чого він набув чинності.
Сенат Канади схвалив цей законопроєкт у третьому й останньому читанні менш ніж за годину до цього.
Раніше цей законопроєкт подолав такий само триетапний шлях у Палаті громад.
Для того аби перевагами угоди могли скористатись аби підприємці обох країни, її ще має ратифікувати Україна.
Оригінальна Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій.
У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду, яка тепер покриває також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.