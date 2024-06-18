Чому молодь потребує підтримки родини при працевлаштуванні — опитування Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Чому молодь потребує підтримки родини при працевлаштуванні — опитування

Сервіс ResumeTemplates.com провів опитування серед 1 428 американських представників покоління Z (віком від 18 до 27 років), які шукали роботу протягом останнього року.

Про це пише Work.ua.

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Метою дослідження було зрозуміти, наскільки «зумери» покладаються на своїх батьків під час пошуку роботи.

Виявилося, що:

70% «зумерів» звертаються по допомогу до батьків впродовж пошуку роботи, і лише 30% кажуть, що не просили допомоги в батьків;

83% тих, хто знайшов роботу, приписують успіх батькам;

25% представників покоління Z приводили своїх батьків на співбесіди;

16% кажуть, що відгук на роботу за них відправляли батьки;

для 1 з 10 опитаних батьки писали резюме;

7 із 10 «зумерів» просять батьків допомогти їм знайти роботу.

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Результати опитування свідчать, що батьки відгукувалися вакансії замість 17% «зумерів». Чому представники покоління Z зверталися до родичів за такою допомогою:

46% вважають, що батьки зроблять це краще;

34% не знають, як спілкуватися з менеджерами з найму;

32% вважають себе невмотивованими;

22% мають слабкий психічний стан здоров’я.

Серед опитаних представників покоління Z 60% кажуть, що просили батьків знайти роботу, куди «зумери» могли б надіслати своє резюме. Для пошуку роботи родичі використовували:

70% — онлайн-ресурси;

53% — особисті зв’язки;

31% — нетворкінг;

23% — ярмарки вакансій.

Також більшість (55%) представників покоління Z потребують допомоги батьків при написанні резюме. Здебільшого підтримка потрібна з вичитуванням, редагуванням тексту і навіть створенням резюме з нуля.

Багато представників покоління Z кажуть, що зверталися до батьків по допомогу, бо самі не знають, як оформити чи написати резюме, були дуже зайняті або відчували сильний стрес.

Довідка Finance.ua:

Частка гіг-контракторів в IT зростає, але в сервісних компаніях вони отримують нижчу зарплату, ніж ФОПи. Про це свідчать результати дослідження Dou.

ФОПи залишаються основним способом працевлаштування айтівців в Україні: 76% IT-фахівців на початку 2024 року були оформлені саме так. Проте частка айтівців, які працюють як ФОПи, поступово зменшується: влітку 2023 року їх було 81%, а у 2021−2022 роках — понад 85%.

Українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру.

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