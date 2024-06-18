Чому молодь потребує підтримки родини при працевлаштуванні — опитування
Сервіс ResumeTemplates.com провів опитування серед 1 428 американських представників покоління Z (віком від 18 до 27 років), які шукали роботу протягом останнього року.
Про це пише Work.ua.
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Метою дослідження було зрозуміти, наскільки «зумери» покладаються на своїх батьків під час пошуку роботи.
Виявилося, що:
- 70% «зумерів» звертаються по допомогу до батьків впродовж пошуку роботи, і лише 30% кажуть, що не просили допомоги в батьків;
- 83% тих, хто знайшов роботу, приписують успіх батькам;
- 25% представників покоління Z приводили своїх батьків на співбесіди;
- 16% кажуть, що відгук на роботу за них відправляли батьки;
- для 1 з 10 опитаних батьки писали резюме;
- 7 із 10 «зумерів» просять батьків допомогти їм знайти роботу.
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Результати опитування свідчать, що батьки відгукувалися вакансії замість 17% «зумерів». Чому представники покоління Z зверталися до родичів за такою допомогою:
- 46% вважають, що батьки зроблять це краще;
- 34% не знають, як спілкуватися з менеджерами з найму;
- 32% вважають себе невмотивованими;
- 22% мають слабкий психічний стан здоров’я.
Серед опитаних представників покоління Z 60% кажуть, що просили батьків знайти роботу, куди «зумери» могли б надіслати своє резюме. Для пошуку роботи родичі використовували:
- 70% — онлайн-ресурси;
- 53% — особисті зв’язки;
- 31% — нетворкінг;
- 23% — ярмарки вакансій.
Також більшість (55%) представників покоління Z потребують допомоги батьків при написанні резюме. Здебільшого підтримка потрібна з вичитуванням, редагуванням тексту і навіть створенням резюме з нуля.
Багато представників покоління Z кажуть, що зверталися до батьків по допомогу, бо самі не знають, як оформити чи написати резюме, були дуже зайняті або відчували сильний стрес.
Довідка Finance.ua:
- Частка гіг-контракторів в IT зростає, але в сервісних компаніях вони отримують нижчу зарплату, ніж ФОПи. Про це свідчать результати дослідження Dou.
- ФОПи залишаються основним способом працевлаштування айтівців в Україні: 76% IT-фахівців на початку 2024 року були оформлені саме так. Проте частка айтівців, які працюють як ФОПи, поступово зменшується: влітку 2023 року їх було 81%, а у 2021−2022 роках — понад 85%.
- Українські айтівці люблять змінювати компанії, а фахівці, які довго працюють на одному місці, — рідкість. Лише чверть айтівців працювали в одній компанії всю свою ІТ-кар'єру.
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