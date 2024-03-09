Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити теплопостачання — Finance.ua
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Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити теплопостачання

Особисті фінанси
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Житло
Житло
У січні 2024 року уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Однак через недобросовісних громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.
Про це повідомляє Dnipro.tv.
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Зокрема, така ситуація вже склалася у Дніпрі. КП «Теплоенерго» обмежило постачання тепла до одного з будинків, адже у ньому загальна заборгованість складала 538 тис. грн. Зазначається, що мешканці 14 квартир не розраховувалися за послуги теплопостачання протягом всього часу проживання.
«Ми неодноразово намагались поспілкуватися із мешканцями. Нагадували про договори щодо реструктуризації. Наші оголошення не раз тут зривали», — зазначають у КП «Теплоенерго».
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Як повідомили комунальники, у будинку встановили технологічну пломбу та попередили, що навіть якщо її зірвати — тепло не з’явиться.
Боржників будинку закликали вчасно сплачувати комунальні послуги та погасити борги. Зазначається, що необхідно укласти договір реструктуризації. Якщо цього не зробити, постачальник звернеться до суду, через що борги лише зростуть, адже це потягне за собою низку фінансових наслідків:
  • штрафи;
  • пені;
  • інфляційні нарахування;
  • відсотки річних на прострочену заборгованість.
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Нагадаємо, основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги. Зокрема сьогодні борг населення за спожитою електроенергією збільшився на 41% у порівнянні з довоєнним часом.
За матеріалами:
znaj.ua
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