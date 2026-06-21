Через бум ШІ Apple змушена підвищити ціни на iPhone та Mac Сьогодні 05:12 — Технології&Авто

Apple "неминуче" підніме ціни на iPhone та Mac через бум ШІ

Зростання популярності штучного інтелекту починає все більше впливати не лише на дата-центри та сервери, а й на вартість споживчої електроніки. Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія більше не може повністю стримувати підвищення цін на свої пристрої через подорожчання оперативної пам’яті DRAM і флешпам’яті NAND.

Про це пише digitaltrends.

Apple «неминуче» підніме ціни на iPhone та Mac

В інтерв’ю Wall Street Journal керівник Apple назвав майбутнє зростання цін «неминучим». За його словами, основною причиною став стрімкий розвиток ринку штучного інтелекту.

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Постачальники хмарних сервісів і компанії, що працюють над ШІ-рішеннями, активно закуповують ті самі чипи пам’яті, які використовуються в смартфонах, ноутбуках та інших споживчих пристроях. Тому виникає дефіцит.

Apple довгий час вдавалося уникати різких змін цінників. Компанія заздалегідь сформувала запаси компонентів ще до того, як пам’ять почала дорожчати, а також використовувала свій масштаб для укладання вигідних контрактів з постачальниками.

Крім того, на початку 2026 року Apple застосувала інший підхід: замість прямого підвищення цін вона відмовилася від деяких конфігурацій із меншим обсягом пам’яті в окремих моделях Mac.

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Однак утримувати ціни стає дедалі складніше. Після конференції WWDC 2026 компанія вже тестує нове покоління Siri та реалізує подальший розвиток функцій Apple Intelligence.

Такі можливості потребують більшого обсягу оперативної пам’яті, тому частина найсучасніших функцій Siri наразі доступна лише на пристроях із розширеними конфігураціями ОЗП.

Очікується, що цього року Apple представить нові комп’ютери Mac, а також свій перший складаний iPhone, про який давно ходять чутки. Обидві категорії пристроїв можуть отримати більший обсяг пам’яті для локальної роботи функцій штучного інтелекту без підключення до хмари.

У матеріалі також згадують попередні прогнози, згідно з якими iPhone 18 Pro може подорожчати приблизно до $1399. Це на $300 більше порівняно з попередньою моделлю.

Тім Кук зазначив, що Apple готова використовувати свої фінансові ресурси для забезпечення стабільних поставок пам’яті, проте компанія не планує самостійно будувати виробництво модулів пам’яті чи накопичувачів.

«Ми не можемо робити все. Ми знаємо, що вміємо робити добре», — заявив Кук.

Попри значний вплив Apple на ланцюжок постачання, компанія залишається залежною від загальної ситуації на ринку компонентів.

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Аналітики також попереджають, що дефіцит пам’яті може тривати й у 2027 році, оскільки виробники все частіше віддають пріоритет замовленням для інфраструктури штучного інтелекту.

Бум штучного інтелекту вже впливає на ринок електроніки значно ширше, ніж очікувалося. Якщо вартість пам’яті продовжить зростати, подорожчання торкнеться не лише майбутніх iPhone та Mac, а й багатьох інших пристроїв у всій галузі.

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