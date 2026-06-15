0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple приховала три ключові фішки iOS 27

Фондовий ринок
66
Apple приховала три ключові фішки iOS 27
Apple приховала три ключові фішки iOS 27
За інформацією авторитетного аналітика Марка Гурмана, операційна система iOS 27 отримає три масштабні приховані функції, реліз яких відбудеться одночасно з виходом лінійки iPhone 18.
Про це повідомляє Engadget.
Хоча Apple Intelligence став головним технологічним акцентом літньої презентації, розробники з Купертіно продовжують працювати над розширенням можливостей своєї голосової помічниці Siri AI.
Компанія планує інтегрувати повноцінну підтримку сторонніх чат-ботів безпосередньо в інтерфейс асистента. Технологія дозволить користувачам за кілька кліків перемикатися зі стандартного ШІ Apple на інші популярні мовні моделі.
Перша девелоперська бета-версія iOS 27 наразі підтримує інтеграцію лише з ChatGPT від OpenAI. Проте архітектура системи розробляється з розрахунком на майбутнє: список доступних партнерів суттєво розшириться, а користувачі зможуть обирати як альтернативу Claude від Anthropic або Gemini від Google.

Індивідуальна камера для iPhone 18 Pro

Друге приховане нововведення стосується кардинальної переробки стандартного додатка «Камера». Нова функція ще не додана до тестових збірок для розробників, оскільки її реліз приурочено до осінньої презентації флагманської серії iPhone 18 Pro.
За попередніми даними, Apple вперше дозволить користувачам повністю персоналізувати інтерфейс зйомки: власники смартфонів зможуть самостійно обирати, які саме інструменти, режими чи повзунки налаштувань відображатимуться на екрані та де вони будуть розташовані.
Третє оновлення торкнеться власників розумних годинників.
Адаптація преміум-функцій: восени Apple випустить абсолютно новий циферблат для watchOS.
Спрощений дизайн: за основу буде взято популярний та інформативний екран Modular Ultra, який раніше був ексклюзивною особливістю дорогої моделі Apple Watch Ultra.
Масовий реліз: новий варіант інтерфейсу зроблять лаконічним та адаптують під стандартні лінійки годинників Apple Watch.
Аналітикам незрозуміло, чому Apple вирішила не демонструвати ці функції під час основної доповіді на WWDC. Найімовірніше, компанія вирішила змістити весь фокус уваги преси на базові можливості локального ШІ-індексування та глобального оновлення пошукової системи Spotlight.
За матеріалами:
РБК-Україна
Apple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems