Apple приховала три ключові фішки iOS 27 Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Apple приховала три ключові фішки iOS 27

За інформацією авторитетного аналітика Марка Гурмана, операційна система iOS 27 отримає три масштабні приховані функції, реліз яких відбудеться одночасно з виходом лінійки iPhone 18.

Про це повідомляє Engadget

Хоча Apple Intelligence став головним технологічним акцентом літньої презентації, розробники з Купертіно продовжують працювати над розширенням можливостей своєї голосової помічниці Siri AI.

Компанія планує інтегрувати повноцінну підтримку сторонніх чат-ботів безпосередньо в інтерфейс асистента. Технологія дозволить користувачам за кілька кліків перемикатися зі стандартного ШІ Apple на інші популярні мовні моделі.

Перша девелоперська бета-версія iOS 27 наразі підтримує інтеграцію лише з ChatGPT від OpenAI. Проте архітектура системи розробляється з розрахунком на майбутнє: список доступних партнерів суттєво розшириться, а користувачі зможуть обирати як альтернативу Claude від Anthropic або Gemini від Google.

Індивідуальна камера для iPhone 18 Pro

Друге приховане нововведення стосується кардинальної переробки стандартного додатка «Камера». Нова функція ще не додана до тестових збірок для розробників, оскільки її реліз приурочено до осінньої презентації флагманської серії iPhone 18 Pro.

За попередніми даними, Apple вперше дозволить користувачам повністю персоналізувати інтерфейс зйомки: власники смартфонів зможуть самостійно обирати, які саме інструменти, режими чи повзунки налаштувань відображатимуться на екрані та де вони будуть розташовані.

Третє оновлення торкнеться власників розумних годинників.

Адаптація преміум-функцій: восени Apple випустить абсолютно новий циферблат для watchOS.

Спрощений дизайн: за основу буде взято популярний та інформативний екран Modular Ultra, який раніше був ексклюзивною особливістю дорогої моделі Apple Watch Ultra.

Масовий реліз: новий варіант інтерфейсу зроблять лаконічним та адаптують під стандартні лінійки годинників Apple Watch.

Аналітикам незрозуміло, чому Apple вирішила не демонструвати ці функції під час основної доповіді на WWDC. Найімовірніше, компанія вирішила змістити весь фокус уваги преси на базові можливості локального ШІ-індексування та глобального оновлення пошукової системи Spotlight.

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