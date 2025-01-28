Чехія підготувала план інтеграції України в ЄС в енергетиці, сільському господарстві та телекомунікаціях — Finance.ua

Чехія підготувала план інтеграції України в ЄС в енергетиці, сільському господарстві та телекомунікаціях Сьогодні 13:31 — Казна та Політика

Чехія підготувала план інтеграції України в ЄС в енергетиці, сільському господарстві та телекомунікаціях

Чехія підтримує більш глибокі зв’язки України і Молдови з Європейським Союзом і пропонує поглибити інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, особливу увагу приділяє секторам енергетики, сільського господарства і телекомунікацій.

Про це повідомило видання Euroactiv Czechia.

Видання опублікувало робочий документ, який буде представлений у вівторок міністрам у справах ЄС. За допомогою цього документа Чехія має намір зібрати союзників, щоб допомогти Києву і Кишиневу швидко інтегруватися в ЄС і подолати опір таких країн як Угорщина і Словаччина, відомих своїми опозиційними позиціями.

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«Спочатку підтримана вісьмома країнами ЄС з можливістю приєднання більшої кількості країн, ця ініціатива може призвести до ухвалення законодавчих заходів на рівні ЄС, які могли б поступово привести економіки цих країн у відповідність до ЄС, удосконалити їх доступ до ринків, безпеку і співробітництво в різних сферах», — наголошує видання.

За його інформацією, наразі чеську ініціативу підтримують Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Румунія, Словенія та Швеція.

Чеський уряд стверджує, що подальша економічна інтеграція України та Молдови завдяки розширеним угодам про вільну торгівлю суттєво допоможе «протистояти згубному впливу росії». Обидві країни отримають відчутну винагороду і мотивацію для продовження роботи над реформами, які в кінцевому підсумку принесуть користь самому ЄС і його внутрішньому ринку.

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Згідно з документом, Прага пропонує посилити інтеграцію України та Молдови в енергетичний ринок ЄС шляхом розширення взаємозв’язків для гарантування безпеки поставок і стабільності передачі енергії. Ключові пропозиції містять сприяння співпраці в галузі енергоефективності, ядерної безпеки та гарантування незалежності регуляторів енергетичного ринку.

У такий спосіб, на думку Чехії, можна знизити залежність України та Молдови від зовнішніх джерел енергії, особливо від рф, і сприяти більш синхронізованому з ЄС енергетичному ринку, який також виграє від диверсифікації маршрутів і поставок енергоносіїв.

Чеський уряд також зазначає необхідність «продовжувати підтримувати лібералізацію двосторонньої торгівлі з Україною та Молдовою після можливого закінчення терміну дії автономних торговельних заходів у червні 2025 року», зокрема в сільському господарстві.

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«Наразі призупинено тільки імпортні мита і квоти на український експорт до ЄС, і необхідно знайти довгострокове рішення», — йдеться в документі.

Одна з ключових пропозицій Чехії — включення України та Молдови в зону роумінгу ЄС, що полегшить комунікацію через кордони.

Рекомендується також розширити співпрацю між компонентами кібербезпеки, що є необхідним для захисту цифрової інфраструктури, з акцентом на поступову гармонізацію стандартів захисту даних для гарантування безпечних потоків даних між цими країнами та ЄС.

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Одним зі шляхів виходу українських і молдовських компаній на внутрішній ринок ЄС, на думку Чехії, може стати програма Erasmus для молодих підприємців, покликана стимулювати підприємництво шляхом сприяння транскордонним обмінам.

Серед іншого наголошується на необхідності більшої підтримки України та Молдови у розв’язанні проблем клімату та довкілля. Документ передбачає допомогу в оновленні стратегій зниження викидів та усунення екологічних наслідків воєнного конфлікту, зокрема в Україні.

Крім того, в документі наголошується на необхідності інтеграції екологічної політики в ширшу відповідність стандартам ЄС з метою сталого розвитку та відповідності цілям «Зеленої угоди» ЄС.

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