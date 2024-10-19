Частка Google на ринку пошукової реклами в США може впасти нижче 50% вперше за десятиліття — Finance.ua

Частка Google на ринку пошукової реклами в США може впасти нижче 50% вперше за десятиліття Вчора 23:19 — Технології&Авто

Частка Google на ринку пошукової реклами в США може впасти нижче 50% вперше за десятиліття

Компанія eMarketer, що спеціалізується на дослідженнях цифрового маркетингу, прогнозує, що частка Google на ринку пошукової реклами в США може впасти нижче 50% у наступному році вперше за понад десять років.

Про це пише Business Insider.

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Google почала втрачати позиції й в інших важливих сферах, де домінувала довгий час. Нещодавнє дослідження показало, що молодь більше не використовують слово «Google» як дієслово.

Молоді інтернет-користувачі тепер «шукають» замість того, щоб «гуглити», — зазначив Марк Шмулік, аналітик Bernstein Research.

Цей зсув частково пов’язаний з появою таких інструментів штучного інтелекту, як ChatGPT від OpenAI та Perplexity AI, які використовують великі мовні моделі, навчені на величезних обсягах даних, щоб відповідати на запитання користувачів природною мовою.

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ChatGPT встановив рекорд зі зростання користувацької бази для споживчого застосунку невдовзі після свого першого запуску наприкінці 2022 року.

Щоб наздогнати конкурентів, у березні 2023 року Google запустила Gemini, власну велику мовну модель, яка тепер представляє результати пошуку Google природною мовою у верхній частині сторінки.

Відтоді Google розгорнув низку інших генеративних інструментів ШІ та вдосконалень своєї пошукової системи.

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Google також використовує ШІ для кращого представлення реклами в результатах пошуку.

На початку цього місяця компанія продемонструвала приклад, показавши, як продукти Tide тепер рекламуються під пошуковим запитом «як вивести плями від трави з джинсів?».

«Ми впевнені в цьому підході до монетизації нашого досвіду на основі штучного інтелекту. Ми вже проходили через подібні зміни», — сказав Брендан Краам, віцепрезидент Google, який відповідає за пошукову рекламу.

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Хоча Google все ще залишається найпопулярнішою пошуковою системою, її конкуренти наступають їй на п’яти. Пошукова система зі штучним інтелектом Perplexity заявляє, що у вересні вона обробила 340 мільйонів запитів і має кілька «домашніх, топових» компаній, які бажають розмістити рекламу на платформі, повідомив головний комерційний директор Дмитро Шевеленко.

Perplexity оцінюється в понад $1 млрд і отримала фінансування від Джеффа Безоса та Nvidia. Вона також зіткнулася з негативною реакцією через те, що не вказала джерела захищених авторським правом матеріалів, використаних у своїх результатах.

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На Perplexity пошукові запити супроводжуються питаннями, які залучають користувача до розмови. Perplexity заявляє, що в майбутньому це дозволить спонсорам розміщувати рекламу на цих додаткових запитаннях.

У презентації для рекламодавців Perplexity заявила, що відповіді на спонсоровані запитання будуть заздалегідь схвалені рекламодавцями «і можуть бути заблоковані, що дасть вам впевненість у тому, як ваш бренд буде представлений у відповіді».

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