Google представила двосторонню, круглу клавіатуру — Finance.ua

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Google представила двосторонню, круглу клавіатуру

Технології&Авто
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Google представила двосторонню, круглу клавіатуру
Google представила двосторонню, круглу клавіатуру
Google випустила найновішу версію Gboard, унікальної двосторонньої клавіатури, яка базується на смужці Мебіуса, невід’ємній частині математики, науки та популярної культури. Gboard може використовуватися як однією людиною, так і кількома, і це дійсно клавіатура з родзинкою.
Смужка Мебіуса — одностороння поверхня, яку можна створити, з’єднавши кінці прямокутної смужки, попередньо повернувши один кінець на половину, — відома вже багато століть. Її використовують у математиці, науці, мистецтві, інженерії, літературі та музиці.
Google представила двосторонню, круглу клавіатуру
Однак, версія смужки Мебіуса для комп’ютерної клавіатури ніколи не використовувалася — доки її не розробили новаторські розробники з японського підрозділу Google. З погляду технічних характеристик, двостороння орто-лінійна конструкція Gboard створена шляхом з’єднання 26 модулів, кожен з яких містить вісім клавішних перемикачів. Вона має 208 клавіш, що більш ніж удвічі більше, ніж у звичайної клавіатури, і підключається за допомогою кабелю USB-C.
Натхненна Мебіусом клавіатура Gboard дозволяє друкувати під будь-яким кутом як одній людині, так і групі людей, виводячи спільні проєкти на новий рівень.
Щобільше, дизайнери цієї оригінальної клавіатури виклали її прошивку та апаратний дизайн у вільний доступ на GitHub, а це означає, що ви можете створити свою власну за допомогою 3D-принтера.
За матеріалами:
root-nation
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