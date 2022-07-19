Бізнес звільнили від відповідальності за неподання фінзвітності під час воєнного стану — Finance.ua

Бізнес звільнили від відповідальності за неподання фінзвітності під час воєнного стану Вчора 19:01 — Казна та Політика

Бізнес звільнили від відповідальності за неподання фінзвітності під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила законопроєкт N6244 «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в другому читанні в цілому.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив глава фінансового комітету, нардеп Данило Гетманцев.

Ухвалення закону сталося в рамках імплементації Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, законом встановлено категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств — малі, середні та великі.

«При цьому передбачено звільнення від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малій та середній групі, а також удосконалення окремих норм щодо подання фінансової звітності», — написав Гетманцев.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт N7378 «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Цим документом бізнес звільнять від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінзвітності під час війни.

«Законом передбачається звільнення юридичних осіб від відповідальності щодо своєчасності, повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на веб-сайті юридичної особи разом з відповідними аудиторськими звітами у період дії воєнного стану, а також упродовж 3 місяців після його припинення чи скасування», — пояснив Гетманцев.

Прогнозується, що ухвалення законопроекту забезпечить зменшення тиску на бізнес на період дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада на засіданні 19 липня підтримала в цілому законопроєкт № 5371 про дерегуляцію трудових відносин для малого та середнього бізнесу та запровадження договірного режиму трудових відносин;

Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом;

президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону № 7251 щодо оптимізації трудових відносин. Документ передбачає диджиталізацію документообігу у трудовій сфері. Окрім того, проєкт закону передбачає збільшення тривалості робочого тижня на об’єктах критичної інфраструктури.

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УНН За матеріалами:

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