Місцеві бюджети одержують більше податків, ніж до війни: як це пояснюється — Finance.ua

Місцеві бюджети одержують більше податків, ніж до війни: як це пояснюється Вчора 08:30 — Казна та Політика

У червні до місцевих бюджетів надійшло 30,5 мільярда гривень податкових надходжень, така тенденція спостерігається з січня.

Про це йдеться у огляді «Вокс Україна»

Аналітики зазначають, що за І півріччя надійшло 173,8 млрд грн, що на 18,4 млрд грн (11,8%) більше, ніж за січень-червень 2021 року.

Основними причинами залишаються інфляція та збільшення виплат військовослужбовцям, що впливає на податок на доходи фізичних осіб, основна частина якого йде до місцевих бюджетів.

Додаткові доходи до місцеві бюджети також отримали від єдиного податку. Серед іншого і через запровадження розширеної системи спрощеного оподаткування зі ставкою 2% не лише для малих підприємств.

«Втім, якщо інфляційний фактор, ймовірно, буде важливим для отримання доходів протягом усього року, то після підписання проєкту Закону 7251 підприємства не виплачуватимуть зарплату мобілізованим працівникам, що призводить до ризику зниження надходжень від ПДФО», — йдеться у статті.

Аналітики нагадали, що до цього залишається норма, яка зобов’язує роботодавця виплачувати працівникам, які несуть службу в ЗСУ, середньомісячну зарплату. Тобто військові отримували грошове забезпечення військовослужбовців та зарплату за своїм місцем праці, обидві виплати оподатковувалися ПДФО.

У видатках місцевих бюджетів зазвичай головну частку становлять витрати на освіту (55%).

При цьому, за даними Мінфіну, на 1 червня накопичено залишки освітньої субвенції у місцевих бюджетах загальним обсягом 10 млрд грн. Ці кошти мають не простоювати, а ефективно працювати на підтримку галузі освіти, особливо у складний для публічних фінансів період, йдеться у статті.

Економічна Правда За матеріалами:

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