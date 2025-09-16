Без Європи США не вводитимуть додаткові мита проти Китаю за нафту з рф — Бессент Сьогодні 14:24

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі російської нафти, якщо європейські країни самі не введуть високі мита проти Китаю та Індії.

Про це пише Reuters.

У спільному інтерв’ю Reuters та Bloomberg він наголосив, що саме Європа має відігравати більш активну роль у скороченні доходів росії від нафти та завершенні війни проти України. «Ми очікуємо, що європейці зроблять свою частину. Ми не рухаємося далі без Європи», — зазначив Бессент.

За його словами, під час переговорів із китайськими чиновниками в Мадриді він підкреслив, що США вже запровадили додаткові мита у розмірі 25% на індійські товари через закупівлі російської нафти. Президент Трамп, за його словами, наполягає, щоб європейські країни встановили мита від 50% до 100% на імпорт із Китаю та Індії. У відповідь китайська сторона заявила, що закупівля нафти є «суверенною справою».

Бессент також розкритикував європейські країни, які продовжують купувати нафту та нафтопродукти, вироблені в Індії з російської сировини, підкресливши, що таким чином вони «фінансують конфлікт у власному дворі». «Я гарантую, що якщо Європа введе суттєві вторинні тарифи проти покупців російської нафти, війна завершиться за 60−90 днів», — заявив він.

Очільник Мінфіну США додав, що мита проти індійських товарів уже дали «помітний прогрес» у переговорах із Нью-Делі.

Бессент також повідомив, що США готові співпрацювати з європейськими партнерами щодо жорсткіших санкцій проти російських компаній, включно з «Роснафтою» та «Лукойлом». Окремо розглядається можливість використання частини заморожених російських активів на суму $300 млрд.

Нагадаємо, раніше посол США в НАТО Метью Вітакер заявляв , що США не запровадили вторинні санкції проти Китаю за його підтримку війни проти України, бо зараз ведуть з ним широкі торговельні переговори. Президент Дональд Трамп погрожував ввести санкції проти покупців російської нафти, якщо Київ і москва не досягнуть угоди про припинення війни. Наразі Білий дім ввів мита лише щодо Індії за її закупівлі російської нафти, але не щодо Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також анонсовував нові санкції проти росії. Американський міністр запевняв, що Штати розглядають усі варіанти санкцій проти росії.

