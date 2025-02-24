Банк на базі Укрпошти: потенційні переваги для клієнтів — Finance.ua

Банк на базі Укрпошти: потенційні переваги для клієнтів Сьогодні 20:01 — Фондовий ринок

Банк на базі Укрпошти: потенційні переваги для клієнтів

Останніми роками в Україні доволі активно обговорюється ідея створення банку на базі Укрпошти. Такий банк забезпечить українцям зручність доступу до фінансових послуг. В будь-якому найменшому національному поштовому відділенні громадяни зможуть користуватися банківськими продуктами, забудуть про необхідність шукати віддалені банкомати чи відділення комерційних банків.

Про це сказано в статті Finance.ua Банк на базі Укрпошти

В Укрпошті зазначили, що передача банку дозволить їм в найкоротші терміни та без витрат для державного бюджету покрити всю територію України банківськими послугами на 100%. Це і є ключовою причиною передачі акцій PINbank компанії.

Лише за офіційними даними наразі до 30% українців не користуються послугами банківського сектору. Щобільше, вони й банківського рахунку ніколи не мали. Частково це обумовлено відсутністю зручної банківської інфраструктури, адже лише близько 4% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат. І частина з них не працює у разі відключення світла.

З терміналами також проблематично. На 1000 населення в країні тільки 10−11 POS терміналів (водночас в США, ЄС та Туреччині на таку ж кількість населення передбачене 40−45 терміналів).

Майже вісім років представники Укрпошти проводили в консультаціях з різними державними органами щодо можливості організації поштового банку.

Читайте також «Укрпошта» викупить акції PinBank у міноритарних акціонерів

«Після завершення необхідних процедур компанія планує здійснити операційний та ІТ-аудит інфраструктури PINbank. Кожне поточне відділення PINbank та АТМ будуть проаналізовані. Загальне рішення щодо розвитку мережі та сервісів буде ухвалено, враховуючи синергетичний ефект з мережею Укрпошти», — зазначив національний оператор поштового зв’язку.

Станом на сьогодні мережа Укрпошти складає 4 400 стаціонарних та понад 1 900 пересувних відділень Укрпошти, які надають послуги в більш ніж 25 тис. точок обслуговування на 100% території України.

З передачею банку Укрпошті кількість банківських відділень збільшиться, що зробить доступ до банківських послуг більш зручним та доступним, особливо у сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Читайте також «Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок

В Укрпошті додали, що банк у майбутньому сфокусується на обслуговуванні клієнтів у сільських та прифронтових регіонах, підтримці людей похилого віку, осіб з інвалідністю та отримувачів соціальної допомоги.

Пріоритетом стануть сільські громади, фермери, аграрний сектор, а також малий і середній бізнес, зокрема e-commerce та експортно орієнтовані компанії.

Окрему увагу буде приділено комунальним підприємствам, постачальникам базових послуг, військовим і працівникам у важкодоступних районах. Банк не братиме участі в кредитуванні великого бізнесу чи ризикових валютних операціях, зосереджуючись на базових фінансових послугах.

«Для запуску банку потрібен час, але ми будемо робити все, щоб він був якомога коротшим. Для успішної роботи також необхідно ухвалення законодавства щодо створення банку-оператора фінансової інклюзії. Адже саме таким чином Укрпошта Банк зможе повною мірою забезпечити фінансову інклюзію в Україні», — підсумували в Укрпошті.

Довідка Finance.ua:

уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті;

у Нацбанку прокоментували передачу Укрпошті контрольного пакету акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank): будь-який перехід права власності на банк повинен відбуватися після офіційного схвалення цього процесу Нацбанком.

Дебетова картка — ідеальний інструмент для ваших фінансових операцій. Оберіть для себе найкращу:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.