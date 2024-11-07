Авторинок під загрозою: як нові правила від уряду призводять до падіння продажів та тінізації ринку — Finance.ua

Авторинок під загрозою: як нові правила від уряду призводять до падіння продажів та тінізації ринку Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Авторинок під загрозою: як нові правила від уряду призводять до падіння продажів та тінізації ринку

На ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєвий збій. Багато перекупників прийняли рішення зняти свої автомобілі з продажу, що особливо помітно в сегменті дорогих іномарок вартістю від 20 тисяч доларів.

Про це розповів керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький у коментарі виданню Комерсант український.

За його словами, вже в жовтні спостерігається падіння внутрішніх перереєстрацій автомобілів на 20%.

«Ця зміна вже призвела до майже 20-відсоткового зниження», — зазначив він.

Бучацький вважає, що якщо «перекупники» не знайдуть нових способів обійти оподаткування, кількість продажів може ще зменшитися. Він підкреслив, що ці зміни є тимчасовими, і врешті-решт ринок повернеться до попередніх обсягів, оскільки учасники ринку адаптуються до нових умов.

Що кажуть у Міністерстві фінансів

Мінфін зазначив, що деякі торгівельні організації, які займаються комісійним продажем авто, часто занижують вартість транспортних засобів у договорах купівлі-продажу, що призводить до мінімізації податкових надходжень.

Згідно з новими вимогами, при продажу вантажівок, причепів або автобусів фізичні особи мають надавати документ про оцінку. При повторному продажу легкових авто, мопедів або мотоциклів протягом року потрібно подати або оцінку, або витяг із середньоринковою ціною.

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Нові правила не передбачають змін у податкових ставках, а лише уточнюють механізм визначення бази оподаткування: тепер ціна автомобіля має відповідати оцінці або середньоринковій вартості, що забезпечить справедливе оподаткування.

Очікується, що нововведення сприятимуть прозорішому формуванню бази для оподаткування та більшій відповідності операцій ринковим умовам.

Масове падіння продажів вживаних авто

Основною причиною падіння продажів експерт називає постанову Кабінету Міністрів, яка змінила порядок внутрішніх перепродажів автомобілів.

«Ця постанова вимагає від продавців вказувати ринкову вартість автомобіля, що може бути визначено через офіційний ресурс або за оцінкою спеціального експерта», — пояснює Бучацький.

Раніше продавці могли фіксувати символічні суми, щоб уникнути сплати податків.

На сьогодні податок за перший продаж легкового автомобіля становить 0%, за другий — 5% від ринкової вартості, а з третього продажу — 18%. Разом з військовим збором, який може досягати 5%, загальна ставка податків може перевищити 20%.

«Для автомобіля вартістю 10 тисяч доларів це означає податкові витрати понад 2 тисячі доларів», — уточнив Бучацький.

Експерт вважає, що нові податкові вимоги можуть призвести до тінізації ринку, адже люди будуть шукати способи уникнути сплати податків, наприклад, через дарування автомобілів або перереєстрацію на родичів.

Одним з найпоширеніших методів уникнення податків є продаж по техпаспорту. При цьому фактично відбувається обмін грошей на документи, а сам автомобіль залишається у власності попереднього власника.

«Також ми бачимо повернення до популярних раніше схем, як-от оформлення доручення. Це дозволяє формально залишити автомобіль у попереднього власника, проте фактично новий користувач отримує можливість перереєстрації лише у наступному календарному році», — каже Бучацький.

У чому перевага для покупців

«Ті, хто справді займається бізнесом, напевно, їм час задуматись над тим, щоб мати якусь юридичну легальність цієї діяльності, бо, по-перше, це нормально — мати оформлений бізнес. По-друге, для покупців справді тоді з’являється якийсь елемент впевненості, тому що ви сьогодні купили автомобіль в невідомої фізичної особи й дали їй гроші, і завтра ви її не знайдете. Ну, якщо там щось не так. Натомість якщо у вас є юридична особа, то з неї ви можете підписати договір», — наголошує Станіслав Бучацький.

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Тож якщо компанія дійсно має усталений бренд, історію та фізичне місце розташування, ймовірність її раптового закриття або ігнорування клієнтів є значно меншою. Це створює умови для конкуренції, де ключовими факторами стають репутація, відгуки клієнтів та якість сервісного обслуговування.

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