Середня вартість авто в Україні (досліження, інфографіка) — Finance.ua

Середня вартість авто в Україні (досліження, інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Середня вартість авто в Україні (досліження, інфографіка)

За рік, тобто у порівнянні жовтня-2024 до жовтня минулого року, на діаграмі, яка показує наповненість ринку пропозиціями різних цінових груп, загалом радикальних змін не спостерігається.

Однак якщо розглянути дані детальніше, можна помітити, що збільшилася кількість надбюджетних пропозицій, ціною до $2 тис., водночас зменшилася присутність авто ціною понад $20 тис.

Найближче пояснення таким процесам — купівельна спроможність громадян, яка постійно знижується через війну.

Середня ціна пропозицій

Попри певні перетікання між ціновими сегментами, про що згадано у попередньому розділі, загальне середнє значення ціни на вторинному ринку п’ятий місяць поспіль залишається незмінним на рівні $5500.

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками вересня становить $2500, мають легковики з газобалонним обладнанням.

За минулі 12 місяців середня ціна у цьому сегменті не змінилася, хоча певні незначні коливання спостерігалися.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5499, фактично на $100 більше, ніж місяцем раніше, однак загалом, попри незначні коливання впродовж минулих періодів, середня ціна тут залишається порівняно стабільною.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7499, приблизно стільки ж, як і в попередні 12 місяців, котрі включені до цього огляду. Всі три щойно описані сегменти (які водночас наймасовіші на вторинному ринку) були достатньо стабільними за показниками середньої ціни з жовтня-2023 по жовтень поточного року.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV), на відміну від попередніх, продовжує коливання, ще й в доволі помітному діапазоні. Поточне значення середньої ціни «гібридів» з пробігом складає $12 700, що на 6 сотень «умовних» більше, ніж місяцем раніше.

Проте це менше, ніж було рік тому, коли це значення було понад $13 тис. Головна причина таких стрибків середньої ціни у даному сегменті — невелика кількість оголошень про продаж авто з гібридними силовими установками.

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