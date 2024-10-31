Українці з початку року ввезли легкових авто майже на $3 млрд: з яких країн найбільше — Finance.ua

Українці з початку року ввезли легкових авто майже на $3 млрд: з яких країн найбільше
За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд. З січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових), що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє Укравтопром за посиланням на дані Державної служби статистики.
Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.
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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
10 країн постачальників легкових авто:
1. Німеччина — 42 468 од. (-5%).
2. США — 34 590 од. (+63%).
3. Китай — 25 604 од. (+102%).
4. Японія — 21 934 од. (+14%).
5. Республіка Корея — 11 159 од. (+63%).
6. Франція — 10 741 од. (-36%).
7. Словаччина — 9651 од. (+52%).
8. Мексика — 9391 од. (+77%).
9. Чехія — 9117 од. (-21%).
10. Велика Британія — 9070 од. (-8%).
Нагадаємо, попит на вживані авто з США зростає. За 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США.
Також у вересні автопарк України поповнився більше ніж 5,7 тисячами автомобілів з дизельними двигунами. Це на 26% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
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