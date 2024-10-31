Українці з початку року ввезли легкових авто майже на $3 млрд: з яких країн найбільше — Finance.ua

Українці з початку року ввезли легкових авто майже на $3 млрд: з яких країн найбільше Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Українці з початку року ввезли легкових авто майже на $3 млрд: з яких країн найбільше

За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд. З січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових), що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром за посиланням на дані Державної служби статистики.

Загальна митна вартість цих авто становила $2,93 млрд, що на 19% більше, ніж торік.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

10 країн постачальників легкових авто:

1. Німеччина — 42 468 од. (-5%).

2. США — 34 590 од. (+63%).

3. Китай — 25 604 од. (+102%).

4. Японія — 21 934 од. (+14%).

5. Республіка Корея — 11 159 од. (+63%).

6. Франція — 10 741 од. (-36%).

7. Словаччина — 9651 од. (+52%).

8. Мексика — 9391 од. (+77%).

9. Чехія — 9117 од. (-21%).

10. Велика Британія — 9070 од. (-8%).

Нагадаємо, попит на вживані авто з США зростає . За 9 місяців 2024 року в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США.

Також у вересні автопарк України поповнився більше ніж 5,7 тисячами автомобілів з дизельними двигунами. Це на 26% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

1 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв постанову , відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.

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