Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні — Finance.ua

Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні
У вересні автопарк України поповнився більше ніж 5,7 тисячами автомобілів з дизельними двигунами. Це на 26% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що з нових автомобілів було зареєстровано 1,5 тисячі одиниць, що на 16% більше, тоді як ввезених вживаних авто стало майже 4,3 тисячі, що означає зниження на 34%.
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На ринку нових легкових автомобілів дизельні моделі складають 26%, у порівнянні з 22% у вересні 2023 року.
Серед ввезених вживаних автомобілів частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких автомобілів — 10,4 роки.
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 406 од.;
- Toyota Hilux — 148 од.;
- Volkswagen Touareg — 100 од.;
- Skoda Kodiaq — 81 од.;
- Mitsubishi L200 — 69 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних автомобілів:
- Renault Megane — 413 од.;
- Skoda Octavia — 324 од.;
- Volkswagen Passat — 279 од.;
- Nissan Qashqai — 226 од.;
- Volkswagen Golf — 169 од.
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