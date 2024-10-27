Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні — Finance.ua

Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні Сьогодні 21:22 — Технології&Авто

Рейтинг нових та вживаних дизельних авто, які обирали українці у вересні, Фото: freepik

У вересні автопарк України поповнився більше ніж 5,7 тисячами автомобілів з дизельними двигунами. Це на 26% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що з нових автомобілів було зареєстровано 1,5 тисячі одиниць, що на 16% більше, тоді як ввезених вживаних авто стало майже 4,3 тисячі, що означає зниження на 34%.

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На ринку нових легкових автомобілів дизельні моделі складають 26%, у порівнянні з 22% у вересні 2023 року.

Серед ввезених вживаних автомобілів частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік. Середній вік таких автомобілів — 10,4 роки.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 406 од.; Toyota Hilux — 148 од.; Volkswagen Touareg — 100 од.; Skoda Kodiaq — 81 од.; Mitsubishi L200 — 69 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних автомобілів:

Renault Megane — 413 од.; Skoda Octavia — 324 од.; Volkswagen Passat — 279 од.; Nissan Qashqai — 226 од.; Volkswagen Golf — 169 од.

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