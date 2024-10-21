Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників — Finance.ua
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Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників

Технології&Авто
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Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників
Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників
Плановий технічний огляд автомобіля необхідно робити раз на рік. Крім того, потрібно замінити розхідники, наприклад, моторну оливу — раз у 10 тисяч км.
Комплексне техобслуговування авто на СТО коштує в середньому 600 грн. У цю ціну не входить вартість трьох фільтрів, які потрібно міняти раз на рік: салону — 220 грн, повітряний — 200 грн і паливний — 500 грн. Це плюс 920 грн на рік.
Літр мастила коштує близько 250 гривень. У седан потрібно залити 4−5 літрів мастила за раз, що коштуватиме 1 250 грн.
Крім того, двічі на рік потрібно замінити шини в авто. Це коштуватиме близько 1 400 грн. Також потрібен омивач скла — зимовий та літній варіанти — 400 грн.
Всього виходить 4 570 грн.
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Довідка Finance.ua:

  • У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто збензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
  • Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. одиниць. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків проти 44% торік. Середній вік становив 10,6 року.
  • У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Зелена карта онлайн

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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