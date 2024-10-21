Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників — Finance.ua

Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників
Плановий технічний огляд автомобіля необхідно робити раз на рік. Крім того, потрібно замінити розхідники, наприклад, моторну оливу — раз у 10 тисяч км.
Комплексне техобслуговування авто на СТО коштує в середньому 600 грн. У цю ціну не входить вартість трьох фільтрів, які потрібно міняти раз на рік: салону — 220 грн, повітряний — 200 грн і паливний — 500 грн. Це плюс 920 грн на рік.
Літр мастила коштує близько 250 гривень. У седан потрібно залити 4−5 літрів мастила за раз, що коштуватиме 1 250 грн.
Крім того, двічі на рік потрібно замінити шини в авто. Це коштуватиме близько 1 400 грн. Також потрібен омивач скла — зимовий та літній варіанти — 400 грн.
Всього виходить 4 570 грн.
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Довідка Finance.ua:
- У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто збензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.
- Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. одиниць. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків проти 44% торік. Середній вік становив 10,6 року.
- У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
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