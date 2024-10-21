Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників — Finance.ua

Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників Вчора 19:00 — Технології&Авто

Скільки коштує технічне обслуговування авто та заміна розхідників

Плановий технічний огляд автомобіля необхідно робити раз на рік. Крім того, потрібно замінити розхідники, наприклад, моторну оливу — раз у 10 тисяч км.

Комплексне техобслуговування авто на СТО коштує в середньому 600 грн. У цю ціну не входить вартість трьох фільтрів, які потрібно міняти раз на рік: салону — 220 грн, повітряний — 200 грн і паливний — 500 грн. Це плюс 920 грн на рік.

Літр мастила коштує близько 250 гривень. У седан потрібно залити 4−5 літрів мастила за раз, що коштуватиме 1 250 грн.

Крім того, двічі на рік потрібно замінити шини в авто. Це коштуватиме близько 1 400 грн. Також потрібен омивач скла — зимовий та літній варіанти — 400 грн.

Всього виходить 4 570 грн.

Читайте більше у статті:

Довідка Finance.ua:

У вересні автопарк країни поповнили 2,1 тис. нових авто збензиновими двигунами. Про це повідомляє Укравтопром.

Вересневий попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 16%, до 7,8 тис. одиниць. Втім, вони охопили 46% первісних продажів вживаних легковиків проти 44% торік. Середній вік становив 10,6 року.

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.